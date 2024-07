“La afición al ajedrez en la comarca no evolucionó mucho, más bien fue a menos”

El Club Xadrez Bueu le rendirá un homenaje a Manuel Morales Gómez, por su labor a prol del ajedrez, el deporte y la cultura de Bueu. Durante los años setenta, visitó por primera vez O Morrazo e, intentando fomentar su afición por el ajedrez, fundó el Club Xadrez de Bueu. Ha logrado diversos logros en el ajedrez como ser el primer jugador de los clubs de O Morrazo en entrar en la lista de elo nacional. El segundo equipo de Club de Ajedrez Bueu lleva su nombre. Además, su hijo y su nieto continúan su afición por este juego de mesa. Este homenaje tendrá lugar hoy viernes en la Praza do Concello (20:00 horas) en dónde estarán presentes el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y representantes del antiguo Círculo Náutico de Bueu y de la Asociación Cultural os Galos.

–¿Qué le motivó a impartir los cursillos en Bueu?

–Vine a un pueblo donde no había mucha afición al ajedrez. Me conecté con Moaña, donde parece que había un grupo de maestros en un Ateneo que jugaban al ajedrez y se me ocurrió que aquí podíamos hacer algo parecido. Y entonces intenté hacer unos torneos primero y luego encontré a gente muy decidida y muy maja que siguieron con la rutina y conseguimos crear el club. Un club que ahora lleva 50 años y que trabaja todas las categorías.

–¿Cuál es su primer recuerdo con el ajedrez?

–Mi primer recuerdo sería con 8-10 años, que empecé a jugar en el pueblo, en un bar, que jugábamos un poco. Desde niño prácticamente he jugado al ajedrez.

–¿Considera que la afición por el ajedrez ha aumentado con respecto a cuándo comenzó a impartir los cursillos?

– No. Por lo menos aquí, está en una fase en la que no ha evolucionado mucho. Más bien ha ido un poco a menos. Pero bueno, se hace lo que se puede.

–¿De cúal de sus logros en el ajetreadas se siente más orgulloso?

– Pues de que haya funcionado esto como club y que haya habido muchachos que se hayan incorporado y que hayan cogido afición al ajedrez. Además, una cosa buena que hace el ajedrez son las buenas amistades. Tú si llevas años en un sitio jugando, acabas teniendo buenos amigos.

–¿Cómo se siente al ver que su hijo y su nieto siguen su legado ajedrecístico?

– Me ha agradado porque si ya me agrada que otros que no son familia se han dedicado al ajedrez, que en mi familia se dediquen lo encuentro muy agradable porque el ajedrez es un ejercicio mental que mantiene a la gente activa y que puedes practicar durante muchos años, hasta una edad muy avanzada.

–Aparte del ajedrez, tiene otras aficiones como la vela, la música, la pintura o el maquetismo. ¿Cúal de todas prefiere ahora?

–Una cosa a la que me dediqué una temporada, porque me era muy relajante, es la pintura. Empecé haciendo copias y luego ya empecé a hacer cosas originales. Me relajaba mucho y lo pasaba muy bien, ahora ya no pinto prácticamente, por la edad y los problemas de salud.

–¿Qué opina sobre el homenaje que le van a realizar?

-Ha sido una sorpresa, porque hasta antes de ayer no me enteré. Eso quiere decir que esas buenas amistades que uno encuentra a partir del ajedrez dan sus frutos y hace que lo mantengan activo.

