Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Los fuegos del Carmen de Moaña se tiraron al final con ruido y el PP arremete contra Sanluis

Las Festas do Carme de Moaña concluyeron ayer, con el Día do Neno y tras cinco días de programación, no sin polémica en tierra y en mar. En el primero de los casos, por la tirada de fuegos a las doce de la noche del día festivo local, que desde la Concejalía de Bienestar Social del Concello, que preside María Sanluis, se había anunciado que iba a ser un espectáculo pirotécnico sin ruido para lograr unas fiestas más inclusivas con la sustitución de los fuegos artificiales tradicionales por otros de luces sin ruido y con espectáculo de música. Cerca de las doce de la noche, decenas de personas se concentraban en el entorno de la alameda para ver el espectáculo de fuegos, esperando muchas de ellas que fueran sin ruido, entre ellas la concejala y colectivos de personas con hipersensibilidad auditiva, TEA o con alguna enfermedad rara, así como la Asociación Superhéroes del Morrazo, de apoyo a la diversidad funcional, que dio su total respaldo a la decisión adoptada por el Concello y la comisión de fiestas, frente a los organizadores de la procesión marítima que anunciaron que iban a mantener las tiradas de fuegos con ruido en el mar porque eran de promesas de personas.