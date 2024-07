Los fuegos del Carmen de Moaña se tiraron al final con ruido y el PP arremete contra Sanluis

Las Festas do Carme de Moaña concluyeron ayer, con el Día do Neno y tras cinco días de programación, no sin polémica en tierra y en mar. En el primero de los casos, por la tirada de fuegos a las doce de la noche del día festivo local, que desde la Concejalía de Bienestar Social del Concello, que preside María Sanluis, se había anunciado que iba a ser un espectáculo pirotécnico sin ruido para lograr unas fiestas más inclusivas con la sustitución de los fuegos artificiales tradicionales por otros de luces sin ruido y con espectáculo de música. Cerca de las doce de la noche, decenas de personas se concentraban en el entorno de la alameda para ver el espectáculo de fuegos, esperando muchas de ellas que fueran sin ruido, entre ellas la concejala y colectivos de personas con hipersensibilidad auditiva, TEA o con alguna enfermedad rara, así como la Asociación Superhéroes del Morrazo, de apoyo a la diversidad funcional, que dio su total respaldo a la decisión adoptada por el Concello y la comisión de fiestas, frente a los organizadores de la procesión marítima que anunciaron que iban a mantener las tiradas de fuegos con ruido en el mar porque eran de promesas de personas.

Lo que ocurrió es que a las doce de la noche comenzó el espectáculo pirotécnio, pero con el mismo ruido que producen la tirada de estos fuegos, lo que llevó a la concejala a subir un video en el Facebook del Concello en donde María Sanluis asegura que no puede más que pedir disculpas por lo acontecido con los fuegos. Reconoce que trabajaron con la comisión de fiestas y aplaudieron el apoyo para trabajar por todos los colectivos y vecinos y vecinas para intentar hacer lo mejor posible con mejoras que la “comisión de fiestas cogió y nosotros encantados de que al final alguien nos escuchara”. Añade que se llevaron una sorpresa cuando a las doce de la noche los fuegos empezaron a sonar: La decepción fue enorme tanto por parte de la comisión como por mi parte que estaba allí y con la expectativa por el espectáculo”.

La lancha reflotada ayer frente a Punta Lagoa, en la Guía de Vigo. / Fdv

Desde la comisión de fiestas, que preside Pablo Aspas, reconoce que no eran los fuegos que habían previsto y que hubo un problema bastante importante con la gente que había acudido para ver unos fuegos silenciosos que, por contra, hicieron mucho ruido. Realmente aseguran que no fue lo que pidieron y le pidieron explicaciones a la empresa.

Quien no quiere que este error se enfríe es el poratvoz del PP y organizador de la procesión marítima del Carmen, Javier Carro que arremete contra la concejala de Bienestar Social y Accesibilidad, María Sanluis, de la que asegura que pedirá su dimisión porque anunció por todos los medios que los fuegos serían silenciosos y en el primer momento que confirmó que se estaban lanzando con ruido, no fue quien los paralizó al segundo.

En su caso sí agradece la colaboración que tuvieron de las atracciones de las fiestas, a las que pidieron que apagaran sus megafonías al paso de la procesión y de las ofrendas, una de ellas frente a la Cofradía para dejar escuchar a la gente en tierra, ya que los barcos no podían acercarse por la falta de calado.

Reflotan la lancha hundida y su seguro valorará

Otro de los puntos de conflicto de estas pasadas Festas do Carme estuvo en la procesión marítima que se celebró el martes, festivo local en Moaña, en donde la lancha de recreo “Iriana Aida”, con base en el puerto deportivo de Moaña, se hundió posiblemente por una entrada de agua y quedó a unos cuatro metros de profundidad. Ocurrió durante el recorrido de la Virgen por la ría de Vigo, frente a A Guía, en Punta Lagoa. Ayer, su dueño un conocido propietario de una asesoría en Moaña y que descartó valorar lo sucedido, reflotaba con el seguro de la embarcación y la ayuda de un marinero del puerto deportivo, la lancha y la trasladaba a la marina seca de Cangas para su reparación y la revisión por parte del perito.

La lancha hundida antes de ser reflotada, frente a Punta Lagoa. / Fdv

El concejal del PP, Javier Carro, organizador de la procesión como profesional bateeiro, asegura que todo quedó en un susto y los cuatro tripulantes no sufrieron ningún daño y fueron recogidos por un balandro. Reconoce que el incidente no entra en el seguro contratado por la procesión que sólo es para los balandros y barcos de pesca y que en este caso se tiene que hacer cargo el propio seguro de la embarcación de recreo. Carro se inclina a pensar que lo ocurrido fue debido a una vía de agua o bien en el eje de cola o en el macho de fondo que es en dodne está la llave de paso para que entre el agua para refrigerar el motor. En el caso de haber fuga, llega a hundir el barco. La entrada de agua también pudo ser por la parte de la hélice, lo que Carro denomina eje de cola. El concejal y que portaba en su balandro “Neboeiro” a la “Reina de los Mares”, descarta que se hubiera hundido al ser embestido por otro barco, ya que el más próximo estaba a 25 metros. En su caso estaban ya saliendo de Teis cuando se produjo el hundimiento que ocurrió frente al puerto de contenedores de Vigo. La embarcación de recreo quedó balizada a cuatro metros de profundidad, frente a Punta Lagoa hasta que hoy fue reflotada y trasladada a Cangas.

