La ejecutiva socialista de Cangas afirma que Mario Rodríguez cayó en la trampa del PP

La ejecutiva local del PSdeG PSOE de Cangas abordó ayer la situación creada a raíz de que la propuesta de un compañero de Moaña y respaldada por la unanimidad de la Mesa da Sanidade de solicitar a la Consellería de Sanidade que cambiara el proyecto del centro de salud de Sisalde para convertirlo en el CIS de O Morrazo, en vez de ir a parar a Cangas. La ejecutiva socialista de Cangas considera que el líder del PSOE en Moaña, Mario Rodríguez cayó en una trampa muy bien urdida de la Xunta de Galicia y, por consiguiente, del Partido Popular, que no fue otra que invitar a la oposición a un encuentro con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez. Afirma los socialistas cangueses que así empezó la confabulación, cuyo propósito era arrojar una cortina de humo para que no se hablara de la mala gestión de la Xunta del PP en materia sanitaria. Fue una maniobra que hace dos años ya lo adelantó el hoy secretario xeral del PSOE de Cangas, Eugenio González, en un pleno. La ejecutiva local entiende que invitar a la oposición a una reunión donde solo debía estar la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos. La situación está tan tensa que el mañana, en la reunión de la ejecutiva provincial socialista que se celebra a las 16.30 horas en la Casa de A Bola,el secretario provincial, David Regades, abordará esta cuestión que genera si no genera un cisma en el partido en la comarca es porque se está afrontando desde la moderación y la prudencia.

La ejecutiva socialista comentó que a finales de mes Amgecabe presentará un borrador del proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas a los partidos políticos, con el propósito de que vaya a pleno lo más pronto posible el definitivo.

Pero no solo se reunieron los socialistas para abordar el conflicto generado por la decisión de la Mesa da Sanidade de Moaña, también lo hizo el propio BNG. Fue un encuentro a nivel comarcal, donde la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, también reconoció su impulso por no querer quedarse sola en la votación en la Mesa da Sanidade. Leticia Santos mantiene desde después de la pandemia una dura lucha con la Consellería de Sanidade para que se devuelvan las urgencias a Moaña, ese servicio que se retiró durante la pandemia.