“A cidadanía ten razón sempre, pero no goberno ves as trabas que impiden facer antes as cousas”

Isabel Quintás Juncal era a número dous da lista electoral do PSdG-PSOE en Bueu, pero a renuncia de Camilo Macenlle despois das eleccións locais deixouna como a líder do grupo municipal. Un grupo no que forma tándem co veterano Celso Dopazo, que despois de máis de 20 anos retorna á corporación municipal e novamente nun bipartito BNG-PSOE. Despois da falta de entendemento inicial entre as dúas forzas hai xustamente un ano lograron chegar a un pacto de goberno. Nesa nova organizacion Isabel Quintás é a tenente de alcalde a asumiu unha macroconcellería que xestiona Modernización da Administración, Ensino, Participación Veciñal, Limpeza Viaria e de Edificios Públicos. É diplomada pola Escola de Relacións Laboaris da Universidade de Vigo, técnica e cociña e gastronomía, traballa para a Xunta de Galicia e desde 2017 está vencellada á Federación de Servizos Públicos de UGT Pontevedra

–Nestes días cúmprese un ano do pacto para o actual goberno bipartito BNG-PSOE. Que balance fai destes doce meses?

–O balance é positivo. Foi un ano de moita aprendizaxe e a verdade é que os meses pasaron voando.

–A pesar do voto favorable do PSOE na investidura de xuño de 2023 poucos días despois as negociacións racharon e o acordo quedou en suspenso. Que foi o que levou ao PSOE a levantarse naquel momento da mesa de negociación?

–Son cousas das negociacións. Tiras e afloxas, nada máis. O que alí pasou queda para nós. O máis importante é que fomos quen de solventar as nosas diferencias polo ben do pobo.

–Naquel intre no que se romperan as conversas dicían que tiñan a impresión de que despois de cada unha das reunións negociadoras saían con menos competencias nun hipotético goberno municipal. Que era o que pedían entonces?

–Nada que non se puidese arranxar, tal coma así foi.

–Como se reconduciu a situación? Quen foi o primeiro en tentar a unha manobra de achegamento?

–Penso que non ten relevancia quen foi o primeiro en reconducir a situación. O mellor é que entre o BNG e o PSdeG demos cunha solución.

–Unha cousa é chegar a un acordo e outra ben distinta é superar unha situación de desconfianza. Hai confianza e unha relación leal entre os dous grupos do goberno?

–Pola nosa parte si. E penso que polos compañeiros de goberno tamén esa é a percepción. Os inicios sempre son complicados, pero todas e todos temos un obxetivo común: o mellor para Bueu.

–Un ano despois, están satisfeitos coas áreas que xestionan? Entenden que o seu traballo é visible de cara aos cidadáns?

–Nunca se está satisfeito de todo e queda moito por facer. E certamente as nosas áreas si que son visibles, para ben e para mal.

–O balance dos políticos e o da veciñanza rara vez coincide: queixas polo funcionamento de servizos, limpeza... En que aspectos entende que a cidadanía ten razón e resulta preciso mellorar a acción de goberno?

–A cidadania ten razón sempre. Hai que facer o posible por escoitar as veciñas e veciños, tratar de arranxar as súas queixas. Este concello está aberto á xente, unha vez que entras a formar parte do goberno daste conta de que ás veces existen moitas trabas administrativas e de orzamento, que impiden facer as cousas máis rápido.

–Vostede non leva a área de Persoal, pero si que lle toca xestionar a limpeza viaria e a dos edificios públicos e iso supoño que en máis dunha ocasión supón ter que facer encaixe de bolillos co persoal dispoñible. Como leva esa dualidade de vir e traballar no mundo do sindicalismo e agora representar á “patronal”?

–Home, tanto coma representar a patronal!! [risos] Entendo a pregunta ten moita chicha... Teño que recoñecer que é máis duro do que pensaba. A dicotomía de ser sindicalista e política non é doada, aínda teño que aprender moito a xestionar cos/as traballadores/as do Concello pero tento facelo o mellor que sei.

–O que está claro é que non ten ningún reparo á hora de coller á vasoira e limpar. Pero cre que esa é unha imaxe positiva de cara a cidadanía? Non teme que tamén se poda ver como unha consecuencia dunha falta de xestión?

–Nun pobo pequeno hai que facer de todo. E algo que pode sorprender: hai xente que o valorará e outra que non. Pero nun pobo pequeno todas e todos os membros do goberno temos que facer cousas e traballar. Quizais varrer ou baleirar unha papeleira sexa máis visible para cidadanía. Non é unha consecuencia dunha mala xestión: é consecuencia da falla de persoal.

–Esta é a primeira experiencia na política municipal, que xa comezou un tanto axitada pola renuncia de Camilo Macenlle e por ter que asumir vostede o liderado do grupo socialista. Non hai moito dicíame algo así como que admiraba a capacidade do alcalde pola acumulación de responsabilidades e tarefas que recaen sobre unha Alcaldía. Que balance fai vostede deste ano desde un plano máis persoal?

–A renuncia de Macenlle foi unha sorpresa para o PSdeG de Bueu. Está claro que cando vas na parte alta dunha lista poden pasar estas cousas. A nivel persoal está sendo unha experiencia moi positiva e gratificante, aínda que dura. Nunca pensei que a política municipal fose tan absorbente e que conlevase un nivel de implicación tan elevado. Por iso valoro moito a paciencia infinita da miña familia polas miñas ausencias este ano e o gran apoio que tiven de moito do persoal do Concello Tamén das miñas e meus compañeiros do PSdG-PSOE que me axudan en todo o que poden. Formamos un grupo humano fantástico aproveito para animar á veciñanza porque temos aberto o partido para quenes queiran formar parte do noso proxecto.

