Los 25 años de navegación de Os Galos de Bueu

La Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos de Bueu está de aniversario. En este 2024 cumple 25 años de travesía, siempre vinculada a la navegación tradicional y a la cultura marinera. Hoy inaugura su Encontro de Embarcacións Tradicionais, que incluirá actividades para todos los públicos hasta finales de mes.

El epicentro del Encontro será el antiguo astillero de Banda do Río, donde hoy se presentará al público el número 18 de la revista Os Galos, a partir de las 20.30 horas. A lo largo de los siguientes días habrá charlas, talleres y, por supuesto, salidas al mar para disfrutar de la navegación a vela.

La presentación de la revista de Os Galos dejará paso mañana a una mesa redonda en la que participarán vecinos del municipio que, bajo el título “Ventos do pasado. As voces da experiencia mariñeira”, hablarán acerca de sus vivencias en el mundo del mar. La cita será mañana a las 20.30 horas.

La primera salida a navegar será el viernes a partir de las 17.00 horas, con asociaciones y entidades locales. El lunes, a las 20.30 horas, la programación regresará al astillero de Banda do Río, donde el carpintero Agustín Bastón hablará sobre el uso de los árboles y de su madera en la construcción de barcos tradicionales en Galicia. El martes será el turno para los más pequeños, que en el exterior de la carpintería podrán disfrutar de un cuentacuentos con Codia e Miolo.

El Museo Massó también colabora con el XXV Encontro de Embarcacións Tradicionais y el viernes 26 ofrece un taller didáctico para aprender a elaborar nudos marineros, para lo que es necesario inscribirse en el correo museo.masso@xunta.gal. El taller será a las 12.00 horas y a las 13.00 horas habrá una visita guiada, para la que también es necesario inscripción previa.

Por la tarde, a las 18.00 horas, está prevista una sesión de iniciación a la navegación tradicional y para anotarse hay que escribir al correo electrónico galosbueu@yahoo.es. La programación del viernes se cierra con el concierto de Pataghullos, a las 21.00 horas en el exterior del astillero de Banda do Río.

El sábado 27 habrá dos salidas para navegar. A las 11.00 horas se pondrá rumbo a la Illa do Santo, en el límite entre Bueu y Marín, y por la tarde la singladura será por la ensenada de Bueu. La música volverá al exterior del astillero de Banda do Río a las 20.30 horas con el concierto de The Manueles.

El XXV Encontro de Embarcacións Tradicionais se clausura el domingo 28 de julio con una nueva salida a navegar, esta vez en dirección a Beluso.

El programa se completará con una exposición de artes de pesca elaboradas por el patrón mayor de la Cofradía de Bueu, José Manuel Rosas, que se podrá ver en la sala Amalia Domínguez Búa entre el viernes 26 y el domingo 28.

