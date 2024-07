“O crecemento de Bueu desbordou as nosas previsións e capacidade de resposta”

Bueu celebra hoxe un dos seus días máis importantes: a festividade da Virxe do Carme, patrona dos mariñeiros. Hai xustamente un ano por estas datas o BNG e o PSOE de Bueu retomaban unhas conversas para formar un goberno bipartito despois das eleccións locais de maio de 2023, unhas conversas que quedaran abruptamente interrompidas a finais do mes de xuño. A segunda ronda de negociacións serviu para chegar a un acordo e para reeditar aquel bipartito do periodo 1995-99.

–Estamos a piques de cumprir un ano do pacto de goberno BNG-PSOE. Que balance fai destes primeiros doce meses?

–Positivo e ilusionante. Fai un ano comezamos unha etapa nova, chea de desafíos e de proxectos ilusionantes nun momento complexo cheo de dificultades. Pero as decisións que se foron implementando nos anos anteriores comezan a dar os seus froitos e polo tanto os obxectivos estanse cumprindo. A modo de exemplo, por enumerar algunhas das realidades nestes últimos doce meses, poderíamos destacar a nova Biblioteca Torrente Ballester ou a Sala de Musealización do Bueu Romano.

–O certo é que nun primeiro momento intuíase un goberno de minoría despois de que as negociacións se rompesen a finais de xuño, despois da investidura e cando parecían encauzadas. Que foi o que pasou naquel intre?

–O noso grupo estaba preparado para calquera escenario, goberno en minoría ou goberno en coalición. Pero sempre expresamos o noso desexo de formar un goberno en coalición, como finalmente se conseguiu. Cremos que era o mellor para Bueu.

–Xa sei que gosta do misticismo, mais non creo que fose pola intercesión da Virxe do Carme que se reconducise a situación. Que foi que mudou entre aqueles últimos días de xuño e o acordo xestado unhas semanas despois?

–Nunca se sabe, puido haber alguna intercesión da Virxe do Carme e que fixo posible finalmente dito acordo [sorrí] O tempo necesario fixo posible que as miradas coincidisen porque sempre houbo intención e vocación de pacto. Xa ve, en política tamén son importantes as vocacións…[volve a sorrir]

–Desde o BNG estaban preparados para gobernar en minoría?

–Insisto no que dixen antes. Estábamos preparados para calquera escenario. En todo caso, o BNG segue sendo o primeiro grupo da corporación municipal, segue contando co maior apoio social e electoral, e polo tanto non imos eludir a nosa responsabilidade. Isto significa seguir ao frente do goberno local para que Bueu siga avanzando e convertíndose nun lugar e nun concello cada vez mellor. Sentamos as bases fai moitos anos e grazas a elas Bueu segue crecendo dunha forma sólida e sostible.

–O actual reparto de tarefas e áreas, satisfai aos dous grupos? E máis importante, é satisfactorio para os cidadáns?

–Creo como alcalde que a actual estrutura do goberno e o reparto de áreas é o mellor para esta etapa. A experiencia e as ganas que aportan tanto Isabel Quintás como Celso Dopazo [os concelleiros do PSOE] están sendo moi positivas e o traballo estase realizando de forma moi cohesionada. Pero,por suposto, non podo nin debo falar polo que opinen outras persoas ou grupos.

–O certo é que para os máis veteranos esta corporación municipal ten moito de déjà vu, con vostede e Celso Dopazo novamente compartindo goberno case 25 anos despois do mandato 1995-99.

–Efectivamente Celso e mais eu chegamos xuntos na corporación municipal no ano 1995. Posiblemente está sendo un factor importante e positivo que está favorecendo a xestión municipal.

Son sumamente consciente das dificultades que temos para atender as necesidades dalgúns servizos, especialmente en limpezas e desbroces, debido a que nestes últimos anos o crecemento de Bueu desbordou as nosas previsións e as nosas capacidades de resposta.

–Non se me esconda: a piscina segue segue sen un contrato de xestión tras máis de tres anos, xa se superou o ecuador do ano e seguimos sen orzamentos, a veciñanza quéixase pola falta de limpeza e mantemento de vías… Iso tamén forma parte do balance deste primeiro ano de mandato

–O primeiro e máis interesado en licitar a xestión da piscina son eu mesmo. O que a conseguiu, a pesar das pedras no camiño da negativa e a negación do Partido Popular de Bueu e galego, fun eu como alcalde. Asumo polo tanto toda a miña responsabilidade. Por outro lado, son sumamente consciente das dificultades que temos para atender as necesidades dalgúns servizos, especialmente en limpezas e desbroces, debido a que nestes últimos anos o crecemento de Bueu desbordou as nosas previsións e as nosas capacidades de resposta. Pero é xusto e necesario que teñamos un discurso realista. Sobre todo cando hai persoas que esqueceron como collemos o concello, en que situación estaba Bueu no ano 2007 e cal foi a gran transformación levada a cabo ao longo destes anos. En todo caso recordar que Bueu leva dende o ano 2005 sen subir e actualizar as taxas e os impostos municipais. Só un dato: o IPC neste intervalo de tempo sitúase nun incremento do 50% e polo tanto o gasto do concello experimentou dito incremento sen que o propio concello o trasladase aos ingresos. O que quero decir é que sen ingresos ordinarios é moi difícil aumentar as partidas de gastos.

–Significa iso que nos orzamentos de 2024 ou nos de 2025 prevese unha subida dalgúns dos impostos municipais?

–É unha posibilidade que está en está en fase de estudo por parte da Concellería de Facenda.

A día de hoxe non sinto a necesidade da miña retirada da política municipal. Se me permite, non me gusta esta cuestión porque sigo plenamente comprometido con exercer e desenvolver o meu cargo como alcalde de Bueu da mellor maneira posible

–Desde o PP non deixan de dicirlle que está esgotado e falto de ideas. Hai apenas un mes cumpriu 56 anos. Así que pregúntollo eu: vai vello e está esgotado?

–Cumprir anos sempre é unha boa noticia. Mais ben o que sinto é certo grao de frustración cando as cousas non saen como me gustaría. Estes anos están sendo moi complexos, de grandes cambios na administración e calquera asunto custa moitísimo máis que antes. Para min sería moito máis sinxelo e máis doado limitarme a xestionar asuntos de mero trámite pero afortunadamente manteño intactas as ganas de seguir participando na construción do Bueu que todas e todos soñamos. E non vou a renunciar.

–Durante este mandato Félix Juncal vai cumprir 30 anos na corporación, máis da metade da vida. Xa ten pensada a data da súa retirada da política municipal?

–Ese momento non se pensa, síntese. Polo tanto a día de hoxe non sinto a necesidade da miña retirada da política municipal. Se me permite, non me gusta esta cuestión porque sigo plenamente comprometido con exercer e desenvolver o meu cargo como alcalde de Bueu da mellor maneira posible. A miña aspiración sempre foi, e non variou, a de aspirar a ser o alcalde de todos os bueueses e bueuesas.

