Los vecinos con urgencias desde las 15:00 horas deberán acudir al PAC de Cangas

Los vecinos de Moaña siguen perdiendo servicios sanitarios. Desde hoy lunes y hasta el 15 de agosto, durante un mes, el centro de salud estará sin médicos en el turno de tarde, cerrará a las 21:00 horas y las urgencias a partir de las 15:00 horas se atenderán en Cangas, tal y como ayer se trasladó y se criticó en la concentración de los domingos ante la Casa do Mar, con la que los vecinos cumplieron 137 semanas consecutivas de movilizaciones y tercera en unas Fiestas del Carmen desde que comenzaran las protestas hace dos años y medio. El cierre figura en un cartel en la puerta de la Casa do Mar, encima del anterior que permaneció toda la semana de que a partir de las 15:00 horas, las urgencias de todos los médicos excepto de Jaime Costas Lozoya serán atendidas en el PAC de Cangas. Ahora ni siquiera habrá un solo médico.

A esta situación hizo referencia la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade en su intervención, junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral. La regidora nacionalista considera que “esto quiere decir que nos acaban de cerrar durante un mes el centro de salud de Moaña; es la realidad, llamémosle por su nombre”, indicó Leticia Santos, que recordó que hace unos años, Sanidade también intentó cerrar el centro por la tarde , pero los vecinos salieron a la calle y se paró, cubriendo con médicos el turno.

cartel que anuncia el cierre de las consultas médicas por la tarde en Moaña. / Fdv

"Ahora parece que se da por bueno que cierren”, pero exclamó que ella no podía dar por bueno que falten médicos ningún día del año y puso en evidencia el distinto trato que se da a Moaña con respecto al Barbanza. Mostró un periódico que informaba que “La movilización social en Barbanza consigue un refuerzo del personal sanitario en época estival”. Se preguntó si esto es porque el área sanitaria de Vigo está peor gestionada que la del Barbanza, por qué ahí se consigue y aquí se cierra el centro por las tardes y por qué para aquí no hay médicos y para otras zonas sí hay recursos. Pidió que se gestione mejor y anunció que no van a aceptar ningún retroceso “y si hemos estado 137 semanas, seguiremos hasta que nos devuelvan nuestros derechos”. En este sentido y sobre la continuidad o no de las movilizaciones, dice que este jueves vuelve a reunirse la Mesa y se valorará, pero entiende como también la Plataforma de que las movilizaciones deben continuar “porque el ejemplo está en Barbanza”.

Propuesta del CIS en Sisalde

De igual manera se refirió al acuerdo de la Mesa Local del jueves pasado para que Sanidade modifique el centro de salud que está construyendo en Sisalde y lo convierta en el CIS de O Morrazo. Entienden que si el problema es la falta de terrenos en Cangas “aquí ya los tienen, en obras, sólo hay que modificar el proyecto del centro y dar a O Morrazo la infraestructura sanitaria que necesitamos”. De todas formas matizó que las infraestructuras “no curan” y lo que se necesita es el personal sanitario, porque de nada vale la Casa do Mar, como ayer, vacía y cerrada. Se mostró satisfecha de que la sanidad pública esté en el foco del debate en los medios, porque está debilitada y si no se le hacen las curas es posible que muera.

Ferral defendió a la alcaldesa frente a las críticas de la oposición de que “está agarrada al micrófono” y que le duele los reproches a las concentraciones, que no van a permitir que Sanidade incumpla el convenio para tener PAC en Sisalde y que van a seguir con las concentraciones, incluso aumentar las protestas. Amable Santos leyó un poema contra los recortes de la sanidad.

