El gobierno de Cangas remite a la Xunta el impacto ambiental del PERI de Altamira

El gobierno local de Cangas remitió por fin el estudio de impacto ambiental del PERI de Altamira a la Xunta de Galicia, que es quien tiene que aprobarlo. Lo hizo la semana pasada cumpliendo con el compromiso que había alcanzado con la promotora del mismo, la inmobiliaria Aliseda, que el día 25 de junio desembarcó en el Concello de Cangas con el propósito de acabar con las dudas y apremiar al tripartito para que remitiera el documento a la dirección xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia. Su aprobación es preceptiva para que la empresa prosiga con su trabajo sobre el PERI que presentó al ejecutivo local y que no satisfizo del todo sus querencias, sobre todo en lo que se refiere a unos viales más anchos que los que diseñaba Aliseda y también una reserva de vivienda protegida más grande de la que establece la propia Xunta de Galicia. No se quieren problemas en este aspecto, sabedores de que la falta de viviendas sociales fue lo que tumbó el primer PERI que en su momento promocionaban empresarios de la construcción de Cangas bajo la empresa Ponte do Río Bouzós.

La presentación del estudio de Impacto Ambiental ante el Concello de Cangas había sorprendido al gobierno local y también a los técnicos municipales, que esperaban que antes de este trámite presentaran en el departamento de Urbanismo municipal los cambios exigidos. No hay que olvidar nunca que aunque después tenga que aprobar el PERI la Xunta, el pleno de la corporación municipal es quien tienen que hacerlo en primer término. Sin ese paso es todo más complicado. Aliseda consideraba que el estudio de impacto ambiental debía entregarlo antes que la reforma del PERI para ganar tiempo en la tramitación en la Xunta de Galicia. Además, Aliseda continúa con los procesos de negociación con propietarios de terrenos dentro de la denominada Unidad de Actuación Número 5. Por cierto, hay que recordar que el estudio de Impacto Ambiental va a llegar a la Xunta sin informar por parte de los técnicos municipales, un trámite que no es preceptivo y que ellos mismos quisieron evitar, ya que es la Xunta quien tiene las plenas competencias en esta materia.

Un aparcamiento alternativo al que va a desaparecer

Aliseda quiere ir rápido y el Concello de Cangas tampoco ve mal que el ritmo en la tramitación sea acelerado, pero tiene que buscar un plan B para buscar sitio un aparcamiento público que ahora mismo da cabida a más de 800 vehículos, con el hándicap que Cangas tiene muy pocas zonas de aparcamiento. Una de las posibilidades que se baraja es exigir a Aliseda un parking subterráneo público. Otra alternativa es complicada porque no hay terrenos. Si que es cierto que antes de existir el citado aparcamiento los vecinos se buscaba la vida para aparcar en Cangas, pero el parque móvil del Concello de Cangas y de la comarca (no hay que olvidar que Cangas en el centro de O Morrazo, donde hay también servicios comarcales, como pueden ser los juzgados de Cangas o Servicio Galego de Emprego-Inem). Porque, además, Costas no parece estar por la labor para dejar horadar el suelo de la PO-551 para construir un aparcamiento subterráneo. En una ocasión que se intento la tasa que proponía el Estado era prohibitiva.

