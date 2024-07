Gestido califica de "cortina de fume" la propuesta del CIS de O Morrazo en Moaña

La propuesta de la Mesa Local da Sanidade de Moaña para que la Consellería construya en este municipio el Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo, al seguir Cangas sin poner a disposición los terrenos, resuena en todos los rincones de este último municipio. La alcaldesa de Cangas, la nacionalista Araceli Gestido, que el día anterior prefirió guardar silencio, se refería ayer a esta vuelta de tuerca que ha dejado a la consellería con“la pelota en su tejado” para responder a la oferta de Moaña. Pero Gestido entiende que “no se debe caer nas trampas da Consellería de Sanidade para desviar a atención dos verdadeiros problemas da sanidade en O Morrazo” que son la falta de personal sanitario que da lugar a que las bajas y las vacaciones queden sin cubrir o la insuficiencia de ambulancias que, “a punto estivo de costar unha vida esta semana”.

Gestido asegura que lo que se necesita son soluciones a los problemas de hoy y “no enredar en cortinas de fume que nos distraen das verdadeiras reclamacións como a reapertura do consultorio de O Hío que tamén foi puesto a disposición por este Concello e que só necesita que se dote de persoal”.

La alcaldesa de Cangas entiende que los problemas no son por falta de infraestructuras “que sempre son mellorables” sino por falta de servicios y de personal. En este sentido, asegura que seguirán trabajando para defender las reivindiaciones de los vecinos, insistiendo en inversiones inmediatas en las infraestructuras de Atención Primaria existentes para obtener mejoras inmediatas.

La respuesta de la alcaldesa es conciliadora, pero no supone una planificación de futuro de lo que tiene que ser la atención sanitaria del mañana en O Morrazo. Lo cierto es que Cangas sigue sin lograr ese consenso de una mayoría absoluta para poner a disposición unos terrenos, que Gestido es cierto que tampoco tiene claro que vaya a ser la mejor vía porque es alargar en el tiempo la solución, mientras que apuesta más por que la consellería los adquiera, aunque desde la Xunta ya respondieran que supondría un agravio para otros concellos que sí pusieron a disposición los terrenos, como el propio Moaña con la parcela de Sisalde.

Concentración en O Hío

Precisamente, ayer, la alcaldesa acudió a O Hío a una nueva concentración de los vecinos para reclamar la reapertura del consultorio, junto a las ediles de gobierno, Iria Malvido y Aurora Prieto, y en la misma se le preguntó a la regidora, tal y como señala la responsable de la Asociación de Viñó, Esperanza Veiga, sobre las medidas que el Concello iba a adoptar sobre la propuesta de Moaña respecto al CIS. Creen que el Concello debe de convocar una reunión y dar pasos firmes para poder ofrecer algo para que este edificio sanitario sea una realidad.

En la concentración, añade Veiga, se habló de hacer una recogida de firmas, que aunque no tengan validez jurídica, sirvan de apoyo. Añade que siguen presentando escritos al presidente de la Xunta, al conselleiro de Sanidade y remititrá otro a la diputada autonómica del PP, Dolores Hermelo, “conocedora del problema sanitario si tiene a bien recibirnos con responsables de Sanidad y llegar a entendimientos”.

La próxima concentración en O Hío será el sábado 27 de julio.

Por otra parte, la propuesta del CIS se ve en el PSOE de diferente manera, si se valora desde Moaña, a favor, o desde Cangas, en contra. De hecho, el portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, fue el que en la reunión de la Mesa Local da Sanidade propuso primero que el CIS se hiciera en Moaña. Rodríguez apoya la decisión acordada por unanimidad y “pese al ansia de protagonismo del PP, “que parece que han despertado intentando arrogarse propuestas que no son suyas”. Dice que quien habló de pedir a la Xunta que Moaña albergue el CIS en el centro de salud que se construye en Sisalde, fue él. Explica que lo pidió porque en la reunión de la semana pasada con el conselleiro de Sanidade salió con la percepción de que quieren emplear los recursos ya para construir esta dotación sanitaria en O Morrazo y “qué mejor que Moaña se ponga a disposición de la Xunta”. Aclara que no va a entrar en polémica y que ellos buscan el bienestar de los moañeses con todas las infraestructuras y le parece la solución adecuada por lo que insta a la Xunta a que dé los pasos necesarios para que los vecinos tengan un médico las 24 horas del día los 7 días de la semana “transformando el centro de salud de Sisalde en el CIS. La Xunta “tiene la pelota en el tejado”. Apoya a la alcaldesa, Leticia Santos, para lograr el acuerdo de la mesa Local da Sanidade.

Mario Rodríguez no cree que con su posición abra una brecha con sus compañeros de Cangas, que ya se posicionaron en contra de que el CIS se vaya a Moaña, y dice que el PSOE está más unido que nunca: “Cangas bsuca el bienestar de sus vecinos y nosotros el de los moañeses, pero no hay brecha. Queremos que Moaña tenga médico todos los días y eso pasa por recuperar el PAC porque la sensación que salí de la reun ión con el conselleiro es que la Xunta del PP no tiene intención de reponer el PAC en Moaña y nuestro objetivo es tenerlo” y pasa por que Sisalde se transforme en el CIS. Por eso que apoyaremos a la alcadesa en lo que haga falta”.

