El PSOE rechaza que el CIS se vaya a Moaña y el PP pide que Cangas “ponga de una vez” los terrenos

Todo un terremoto político. El acuerdo adoptado el jueves por la Mesa da Sanidade de Moaña de solicitar a la consellería del ramo la modificación del proyecto de Seisalde para convertirlo en el Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo levanta ampollas en Cangas, provoca tensión entre partidos y hace pensar a algunos que detrás está el Partido Popular que da inicio a su política del divide y vencerás.

Quien más crítica se mostró con la decisión de la Mesa da Sanidade de Moaña fue la primera teniente de alcalde de Cangas, la socialista Iria Malvido. Considera que es una estrategia del Partido Popular que confunde al propio BNG y a la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, así como a sus compañeros del PSOE de la mencionada localidad.

Iria Malvido deja claro que la decisión de ubicar en Cangas el Centro de Alta Resolución (insiste que no CIS, que lo que se quiere en O Morrazo no es un centro de salud más grande sino un hospital de día) hace tiempo que está tomada con un acuerdo entre los concellos, la Xunta de Galicia y los agentes implicados. Asegura que lo que se plantea en la Mesa da Sanidade de Moaña es un paso atrás en el debate, un no seguir adelante. Afirma que significa dar oxígeno a la Xunta de Galicia para no hacer nada, como ocurrió con el centro de salud O Hío-Aldán, que la Consellería de Sanidade se excusó en que no había acuerdo entre las parroquias para no hacer nada. Iria Malvido teme que ocurra algo semejante, aunque la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) considera que la Xunta no llegará tan lejos. La alcaldesa era remisa ayer a realizar comentarios al respecto de esta polémica. Trató de darle la menor importancia y no parecía mostrarse preocupada porque la Consellería de Sanidade fuese a cambiar una decisión que ya está tomada: la ubicación en Cangas del CIS de O Morrazo.

La socialista Iria Malvido afirma que el centro de Seisalde no tiene capacidad para albergar un CIS, que se exigen 11.000 metros cuadrados y no los tiene y que, además, tiene que estar ubicado cerca de una vía de evacuación rápida, como es el caso de A Rúa, en Cangas, con la autovía de O Morrazo al lado.

También entró en el debate el Partido Popular de Cangas, a través de la concejala y diputada autonómica Dolores Hermelo. Afirma que a pesar de las protestas en la calle, Moaña nunca dudó en poner los terrenos a disposición, porque sabía que lo más importante era conseguir la infraestructura. “Esa es la diferencia con Cangas. A Moaña tampoco le gustaba el Plan Sanitario, pero a diferencia de Cangas no pedieron el tiempo y gestionaron los terrenos. Compraron una parcela, no como en Cangas, que va esperar otros 5 años mínimo para poder tramitar una modificación puntual de las normas, porque no quiso optar por la compra directa. Esto es un ejemplo de más de 9 años de gobierno preocupado por Cangas y sus vecinos, años de perder el tiempo y no gestionar, años de salir a la calle y no trabajar en los despachos, ea es la diferencia y por eso Moaña ahora da un golpe en la mesa. Moaña sí hizo el trabajo, Cangas a dormir”.

Hermelo no duda en que Moaña debe acoger la infraestructura del CIS, porque a pesar de gobernar en contra de la Xunta trabajan para que Sanidade pueda dotar a Morrazo de infraestructuras. “En Cangas no se trabaja, no existe ninguna intención de pelear por el bien común de los vecinos, en Cangas se limitan a lloriquear y pedir que sea la Xunta y la Diputación quienes resuelvan los problemas. Si es así ¿para que necesitamos un gobierno”?.

Afirma Hermelo que estamos ante el gobierno más inútil de la historia de Cangas que trabaja para que el CIS se instale en Moaña. “Reclamamos que se ponga ya de una vez a trabajar y dejen de hace el ganso, con las últimas declaraciones de la alcaldesa, que peleen por poner otra vez a Cangas como una prioridad y se pongan los terrenos ara el CIS. Pediremos la convocatoria del Consello de Saúde y llevaremos a pleno otra moción para recordar que la alcaldesa gobierna para Cangas.

Santos traslada a Sanidade el acuerdo de la Mesa para que el CIS se haga en Sisalde

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG) remitió ayer a la Consellería de Sanidade, el acuerdo de la última reunión de la Mesa Local da Sanidade, celebrada el jueves, en la que se propone que la consellería modifique el proyecto del centro de salud de Sisalde, que está en fase de construcción, para convertirlo en el Centro Integral de Saúde (CIS). Esta propuesta pilló de sorpresa a la consellería que ayer aseguraba que esperará a recibir la propuesta para realizar una valoración. La propuesta surgió en el seno del debate de la Mesa, en donde están presentes miembros de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña y de los grupos políticos de la corporación. Gabriel Ferral, portavoz de la Plataforma, asegura que Leticia Santos resumía los acuerdos de la reunión mantenida el viernes de la semana pasada con el conselleiro de Sanidade cuando por parte del concejal del PSOE, Mario Rodríguez, planteó la posibilidad de que el Concello entregara unos terrenos a Sanidade para hacer el CIS en este municipio, algo que ya le rondaba también a la regidora, y finalmente el representante del PP, Ezequiel Fernández, planteó lo que finalmente se acord´ño por unanimidad, de que Sanidade modifique el centro de salud que construye en Sisalde para acoger el CIS. Será ahora la conselleía la que decida si acepta o rechaza la propuesta, lo que implicaría ampliar el edificio que se está construyendo en Sisalde y abrir el debate sobre si lo que se necesita es un Centro de Alta Resolución (CAR) compo piden Cangas y Moaña, que no esté vinculado a un centro de salud; o un CIS, que es lo que plantea la consellería, ampliando su cartera de servicios con radiología digital, laboratorio, área de telemedicina, odontología y salud bucodental, área de atención ala mujer, servicio de farmacia, salud mental, asistencia domiciliaria, así como espacios destinados a formación, docencia y asociaciones de pacientes.

Suscríbete para seguir leyendo