La lluvia obliga a aplazar el “paseo de la fama” del salón do Cómic que hoy arranca en Cangas

El Boulevard o Paseo de la Fama, novedad de la 20 edición del Salón do Cómic e Ilustración de Cangas, que hoy comienza en la localidad, tendrá que esperar unos días. Estaba previsto que los vinilos con las estrellas en homenaje a los 60 artistas que han pasado por estos 20 años de Salón do Cómic se colocaran hoy, pero desgraciadamente no será posible debido a la predicción de lluvia para el domingo. La organización señala que con el agua, los vinilos con los nombres podrían levantarse, por lo cual quieren esperar al miércoles para colocarlos cuando haya una mayor estabilidad meteorológica. De todas formas, sí que se llevará a cabo los demás eventos previstos.

A las 11: 00 horas, en la Casa da Bola, tendrá lugar el Mercadillo do Cómic e ilustración, donde diferentes artistas pondrán a la venta al público cómic e ilustraciones propios. Entre los artistas asistentes estarán Leandro Barea, Victor Rivas, Jorge Campos, Alicia Blanco, @Yai_dibuja y Sarai Lorenzo. A la tarde, la inauguración oficial de esta edición del Salón se llevará a cabo en el Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela” a las 19:00 horas.

Tras esta inauguración será el momento de la entrega de los Premios “Tinta de lura”, otorgados por alumnos de los institutos Rodeira, A Paralaia y Pino Manso (Porriño), a los ganadores: el periodista Óscar Losada por su trabajo “Irene a porteira”, dibujado por Xulia Pisón, y la alicantina Ana Oncina por “Planeta”.

Para finalizar la jornada, los amantes del cine pueden acudir a la proyección (20:00 horas) de “Robot Dreams” , que ganó el Goya al mejor guión adaptado el año pasado.

Aunque la programación empieza hoy, Cangas ya lleva varios días impregnándose del alma de las viñetas. Se han colocado varios carteles por toda la villa con algunos reconocidos personajes del universo del cómic. En el mercado de abastos se puede ver la imagen de Superwoman; en la Praza da Constitución está el “superman” español, Súper López; en la Praza do Arco está “El Caballero Oscuro”, Batman. El balcón de la Casa da Bola luce el Guerrero del Antifaz y las Hermanas Gilda y en la Casa da Xuventude el Capitán Trueno. El Auditorio de Cangas, como epicentro del Salón, tiene el cartel más abarrotado de personajes: Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix, Mafalda, Betty Boop, Spirou y Angelito.

A pesar de los incovenientes del tiempo, este primer día del Salón promete ser una jornada muy divertida para los fanáticos del cómic que se quieran acercar a Cangas.

Suscríbete para seguir leyendo