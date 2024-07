Carro advierte que los fuegos sí sonarán en la procesión

El anuncio de la edil de Bienestar Social de Moaña, María Sanluis, de sustituir los fuegos artificiales de las Festas do Carme por otros de luces sin ruido, incluyendo la procesión marítima, no ha sentado bien al edil del PP Javier Carro, que participa en la organización de esta procesión y que salvo prohibición, él dice que como patrón y armador del balandro que llevará a la Virgen seguirán haciendo las mismas paradas para escuchar los fuegos, ya que algunos son promesa de mucha gente y se merecen respeto. No entiende por qué la edil nombra a la procesón sin su consentimiento y deja claro que lo de los fuegos silenciosos será en las verbenas “pero en la procesión, de momento, no están prohibidos”.

La programación musical del Carmen comenzó ayer con Terbutalina, Lontreira, Vidal Dj y Fuss y con la llegada de las atracciones que ya inundan la alameda.