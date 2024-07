Las togas al sol por la ría de Vigo

Mientras un grupo de abogados y procuradores del turno de oficio esperaba en la estación marítima de Cangas la llegada de compañeros de Vigo, las pancartas reivindicativas se desplegaban fuera del pantalán y ya había cánticos "¡Es ilegal trabajar sin cotizar!" que dejaban claro las peticiones de un gremio que mantiene desde hace un año una huelga indefinida. En este viernes al sol bajaban del transporte marítimo abogados con sus togas, silbatos, pancartas y megafonía para encontrarse con los compañeros de Cangas, esos a los que tanto se aplaudiría después a la llegada de la manifestación al Concello de Cangas, por parte de la representante del sindicato convocante de la huelga, Advocatorum Unio Venia, la letrada María Perille, que se desplazó desde Ferrol.

A medida que avanzaba la "marcha negra" otros profesionales se iban incorporando. Llegaban después de atender sus casos en los juzgados de Cangas y lo hacían con sus togas relucientes. La manifestación tuvo que esperar a que llegaran los vehículos de la Guardia Civil y de la Policía Local para abrir paso por la P0-551 camino del Concello. La manifestación estuvo muy controlada por la Guardia Civil para que ninguno de los manifestantes pisara que la línea que divide en dos la calzada por donde tenía permiso para pasar la protesta. Los huelguistas no quisieron en esta ocasión entablar ningún pleito en plena calle, estaban alli para defender sus derechos, para dejarse ver en la lucha. Hubo consignas para todos los gustos, que si conselleiro trapalleiro, que si esto non se amaña, caña, caña, caña, que sin los abogados y procuradores no hay justicia, que si conselleiro dimisión o por un turno de oficio digno. Ya así, entre unas consignas y otras los más de medio centenar de abogados y procuradores llegaron al Concello de Cangas, donde les esperaba la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG); la primera teniente de alcalde, la socialista, Iria Malvido, la portavoz de Esquerda Unida, Aurora Prieto y concejales de la corporación municipal y también de Moaña, así como el alcalde de Bueu, Félix Juncal, además de cargos políticos como el secretario xeral del PSdeG-PSOE de la localidad, Eugenio González.

Abogados de Cangas en la estación marítima esperando el barco con los letrados de Vigo. / Gonzalo Núñez

María Perille tomó el megáfono para recordar que tal día como hoy, en el año 1996 se había aprobado la ley de la Justicia Gratuita y que este 12 de julio de 2024 pretende ser el día de la justicia pública, porque lo que no se quiere ser es una justicia gratuita, sino pública, como lo es la sanidad o la educación. Manfiestó que se luchaba por tener los derechos de cualquier trabajador, que no estaban allí para que les subieran el sueldo, sino para tener uno, no para que les subieran las cotizaciones, sino para tenerlas, no para mejorar las vacaciones, sino para disfrutar de ellas. "Nos dijeron que no teníamos derechos sindicales.ues aquí estamos. Nos dijeron que no teniamos derecho a huelga, pues estamos en ella. Que nunca más nadie o diga que no tenemos derechos. Los derechos no se suplican, se ejercen" .Entre aplausos de los asistentes, María Perille también manifestó que no había que tener miedo , que el miedo es el que no deja avanzar. "Si algo sabemos hacer es anar pleitos. Y este es el pleito más importante de nuestras vidas y lo vamos a ganar.

La representante del sindicato "Marea Negra" , María Jesús Martínez, recordó el deber político, fue crítico con los colegios de abogados y no dudó en manifestar que "esta marea es imparable".