La Policía de Cangas rechaza reforzar el servicio nocturno hasta que la alcaldesa no haga un decreto

No se extendió demasiado la reunión de la Policía Local para abordar la falta de personal para continuar con el servicio de patrulla nocturna. Los agentes, que estaban dispuestos a reforzar el servicio, que solo pedían que la alcaldesa realizara un decreto en ese sentido o una orden de servicio, ahora no moverán ficha para salvar la patrulla nocturna, que este fin de semana ya no saldrá a las calles de Cangas por falta de efectivos. La Policía Local recuerda que todos los alcaldes o alcaldesas firmaron el mencionado decreto ordenando a la los agentes a cubrir el servicio, que es algo habitual cuando la plantilla es pequeña y hay vacaciones de por medio, pero que la actual regidora local, la nacionalista Araceli Gestido, se niega, no quiere ni discutirlo. Y es algo que la Policía Local no acaba de entender.

Vehículo patrulla de la Policía Local de Cangas en un servicio nocturno. | // FDV / Juan Calvo

A media mañana todo había cambiado. El gobierno municipal , que el miércoles había manifestado su intención de responder positivamente a la invitación cursada desde la Policía Local para asistir a la reunión convocada por el propio cuerpo para analizar la situación en la que queda el servicio de patrulla nocturna, que no se puede llevar a cabo por falta de efectivos, se desdijo. El ejecutivo local emitió incluso un comunicado oficial: “vista a transcendencia que está collendo esta reunión, que ademáis era informal e interna da Policía e tendo en conta que non fomos convocados en tempo e forma, o propio é que non acudamos. Hai canles de negociación formais e a eses debemos ceñirnos”. Fue un giro en la estrategia política por parte del gobierno. El miércoles por la mañana consideraba que no tenía nada que perder por responder de forma afirmativa a la invitación que realizó el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que consideraba que ambas partes debían de buscar soluciones, dejar puertas abiertas a una negociación. Además, consideraba que el gobierno debía estar presente en una reunión que se convocaba con la idea de tratar de cubrir, de forma voluntaria, el servicio nocturno, con personal que no le corresponde. Entendía que lo normal era que acudieran los miembros del gobierno, ya que la situación actual es crítica: quedarse sin patrulla nocturna en medio de una ola de delincuencia con pandillas de menores de Cangas, Moaña y Vigo peleándose en las calles del casco viejo de Cangas y ajustes de cuentas por temas de droga en los que se empleo bates de béisbol y pistolas de fogueo, donde se requisaron además dos escopetas de aire comprimido.

Asi que si bien algunos policías consideraban lógico que la reunión se mantuviera como una reunión interna, otros pensaban que lo normal era que el gobierno local mostrara su preocupación y asistiera para ver si entre ambas partes se encontraban soluciones.

El gobierno local no parece dispuesto a pagar más a la Policía Local por acudir a la zona rural, donde actúa como consecuencia de una orden de servicio dictada por la alcaldesa de Cangas, pero donde no tiene competencias. Y tampoco mostró interés en realizar refuerzos para que el servicio nocturno estuviera garantizado. Algunas fuentes municipales responsabilizan al jefe de la Policía Local por conceder determinadas vacaciones. Hay que mencionar que un policía está ejerciendo las labores de secretario general del Concello de Cangas para cubrir las vacaciones de la titular, otro agente está de permiso de paternidad y un tercero se encuentra disfrutando de su periodo de vacaciones.

Un recurso de reposición que puede cambiar todo de golpe

Hay un recurso de reposición interpuesto por la Policía Local de Cangas contra la orden de servicio dictada por la alcaldesa Araceli Gestido para que los agentes cubrieran los servicios en la zona rural, concretamente las zonas de playa en esta época de verano, que pude dar un giro a la actual situación. Se resolverá el próximo día 21, pero todo apunta a que será favorable a la Policía Local. No es muy difícil pensar que pueda suceder así, ya que en la zona rural la Policía Local no tiene competencias, quien las tiene es la Guardia Civil. Precisamente por ese motivo la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra se niega a firmar un convenio con el Concello de Cangas para repartirse las competencias en la zona rural. Los abogados del Estado ya se pronunciaron en su día que era contrario a derecho. Porque el gobierno también sabe que puede suceder eso, tal vez la alcaldesa no firme tampoco el decreto que le pide la Policía para la patrulla nocturna.

