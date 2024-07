Moaña pide a Sanidade el cambio del proyecto de Seixalde para que sea el CIS de O Morrazo

No se puede calificar de sorpresa. Era algo que se venía venir, sobre todo ahora, que se despejaron dudas y que la negativa de la Consellería de Sanidade a devolver las urgencias a Moaña no ofrece dudas. Moaña solicitará al órgano competente el cambio del proyecto del Centro de Salud de Seixalde para convertirlo en el Centro Integral de Saúde de O Morrazo. Fue una decisión que se tomó ayer por unanimidad en la reunión de la Mesa da Sanidade de Moaña y que la alcaldesa de la localidad, la nacionalista Leticia Santos será la encargada en elevar a la Consellería de Sanidade que dirige Antonio Gómez, que si ahora es el enemigo número uno del Moaña, si concede el cambio recibirá honores y distinciones.

Moaña toma la delantera ante una pasividad de Cangas de más de ocho años. El municipio puede presentarse tranquilamente como aspirante a tener el CIS de O Morrazo, porque el proceso de Cangas para conseguir terrenos va muy retrasado y le quitaría al Sergas un problema. Claro que habría que ver que tal sienta a los vecinos de Cangas la petición realizada por Moaña y más todavía si la Consellería de Sanidade acepta. Lo cierto es que muchos cangueses ya lo comentaban desde hace tiempo en la villa canguesa. Había miedo a que eso se produjera y también consideraban entendible que así sucediera, ante la indecisión, los palos en las ruedas en los distintos intentos de los gobierno local de hacerse con los terrenos para el CIS. Que si el Concello de Cangas consigue los terrenos, después aún hay otra lucha. Porque en Cangas, gobierno y la Voz da Sanidade quieren u Centro de Alta Resolución (CAR). Ya dijeron en varias ocasiones que no permitirían levantar otra cosa. Claro que habría que ver que pasaría una vez Sanidade tuviera los terrenos en Cangas.

La solicitud de Moaña no es un órdago. Es la solución a un problema de falta de urgencias médicas. No busca protagonismos ni luchas entre municipios limítrofes.

En la reunión de ayer quedó pendiente abordar si continuarán o no las movilizaciones de los domingos ante la Casa de Mar para pedir las urgencias. En principio este domingo se mantiene. Después está prevista una reunión de la Mesa da Sanidade el jueves, a las 18.00 horas para decidir si se continúa o no con las movilizaciones dominicales

La plataforma exige soluciones a la Xunta

La Plataforma en Denfesa da Sanidade Pública de Moaña muestra su decepción y disconformidad tras la reunión mantenida con el conselleiro de Sanidade, Atonio Gómez, el pasado día 5 de julio en Santiago, en la que no se comprometió a reponer las urgencias a Moaña y simplemente quedó en valorar la posibiidad de implantar la ambulancia de refuerzo. La plataforma considera intolerable que se justifique por parte de la consellería que el cupo de médicoestáá al completo, al estar las plazas adjudicadas cuando en realidad es que no hay ningún medico disponible de tarde , como consta en la Casa delMar. “De nada nos sirven las disculpas sobre quién es el responsable de la existencia o carencia de personal sanitario, la Xunta tiene plena scompetencias en Sanidade y, por lo tanto, debe buscar soluciones”, manifesta el colectivo.

El PSOE arremete contra la alcaldesa

La ejecutiva socialista de Moaña señala que la respuesta del conselleiro de Sanidade es desoladora. Recuerda que Antonio Gómez alegó que no había médicos disponibles y que no se comprometían a que los haya cuando acaben las obras del nuevo centro de salud. Los socialistas hablan de indiferencia por parte de la Xunta y una pésima gestión de nuestra alcaldesa y su equipo de gobierno (toda una sorpresa esta acusación) . “Después de 4 años, las reuniones esenciales con el delgado de Sanidade hay sido muy escasas y los mítines dominicales muy abundantes. El PSOE abre un cisma en este frente común y se pregunta por los logros que supusieron tantas concentraciones. Dice que para los vecinos y vecinas de Moaña, ninguno y que continúan porque son rentables como propaganda política. La ejecutiva arremete contra las mimas y dice que se pidió que las concentraciones no se politizasen. “¿Pero quien tiene el micrófono y no lo suelta durante cientos de semana dando un mitin dominical semana tras semana...Nuestra alcaldesa? Después ironiza con que eso no es verdad. “Ustedes están equivocados. Yo soy la portavoz de la Mesa de la Sanidad y hablo en su nombre (que diría Leticia Santos)”. Lo socialistas no se detienen ahí y cumplas de casi todo al la regidora local, en vez de dirigir sus verdaderas críticas hacia la Xunta de Galicia, que es la que tiene que abrir las urgencias de Cangas. Ahora mismo quien está politizando el conflicto en el momento menos adecuado es la ejecutiva socialista.

Suscríbete para seguir leyendo