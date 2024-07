Bueu fleta un barco para el Carmen y perfila el espectáculo pirotécnico desde el mar

Bueu se prepara para vivir las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, que este año tendrán como gran novedad un espectáculo de fuegos artificiales desde el mar. La Concellería de Cultura perfila los últimos detalles de seguridad con la empresa encargada de este montaje, Pirotécnica López, y con la propiedad del barco, que estará situado en la playa de Banda do Río. Una de las citas más esperadas de estas fiestas es la procesión marítima y desde Cultura confirman que un año más el Concello fletará un barco en colaboración con la naviera Nabia. El buque tendrá capacidad para 250 personas y para acceder será necesario inscribirse previamente a través del Rexistro Xeral del Concello, ya sea de manera presencial o telemática. La inscripción es completamente gratuita.

Las primeras actividades vinculadas a la programación de las fiestas del Carmen comenzaron ayer con los talleres artísticos de temática marinera dirigidos a los más pequeños y que imparte el artista Tino Resille en el astillero de Banda do Río. Los festejos, con la llegada de atracciones de feria y de las actuaciones en la explanada del Centro Social do Mar, obligan además a implantar un plan especial de tráfico para los próximos días.

Uno de los talleres con el astillero de Banda do Río. / T.R.

Así, desde ayer por la tarde está prohibido estacionar en el aparcamiento de As Lagoas y en el contiguo al Centro Social do Mar. A mayores, se prohíbe la circulación en el tramo de la calle Johan Carballeira comprendido entre el parque infantil de As Lagoas y la rotonda. La prohibición de circular afecta también al vial transversal entre la glorieta y el campo de A Estacada.

Las restricciones en el aparcamiento en As Lagoas y en la explanada del Centro Social do Mar se extenderán hasta el miércoles. El lunes es jornada de mercado ambulante y desde el Concello de Bueu explican que los vendedores podrá colocar sus puestos con normalidad porque la orquesta de la verbena del lunes comenzará el montaje a partir de las 15.00 horas.

El plano completo con las medidas de seguridad para el espectáculo de la medianoche del martes al miércoles en Bueu. / Hugo Barreiro

Una de las grandes novedades de este año es el espectáculo pirotécnico que se celebrará en la medianoche del martes al miércoles. En esta ocasión será desde un barco fondeado en la playa de Banda do Río, lo que a su vez obligará a un plan especial de seguridad. La embarcación fondeará de tal modo que haya una distancia superior a 65 metros con respecto al público, que podrá ver los fuegos artificiales desde la playa o desde el entorno del puerto, tal como explica la concejala de Cultura, Carmen García. Los alrededores de la embarcación también deben estar despejados, sin que pueda haber más barcos fondeados.

Este espectáculo será el martes 16, el propio día de la Virgen del Carmen y la verbena nocturna que estará amenizada por la Orquesta Platinum se dividirá en dos pases, con un intermedio para poder disfrutar de los fuegos artificiales. Desde la Concellería de Cultura avanzan que el espectáculo incluirá como uno de sus elementos más vistosos el disparo de fuegos acuáticos.

Las atracciones de feria estarán hasta el miércoles en As Lagoas y esa última jornada tendrá la consideración de Día del Niño, con precios reducidos. Además, todos los días habrá una hora sin música ni ruidos.

Exposición sobre deportistas de Bueu y homenaje a Paco López Pousa La programación oficial de las fiestas del Carmen comienzan mañana sábado. Por la mañana será la Travesía a Nado Udra-Pescadoira, que ayer por la tarde tenía más de 100 inscritos. La Coral Polifónica de Bueu organiza el XV Concerto O Son do Mar, que este año dedica a uno de sus componentes: Francisco “Paco” López Pousa. Se trata de un marinero jubilado, que embarcó por primera vez a los 13 años en la bajura y desde los 18 estuvo enrolado en barcos de altura, faenando en el Gran Sol, la costa africana y en Terranova hasta su jubilación. El concierto será a las 20.00 horas en el Centro Social do Mar y además del grupo anfitrión cantarán la Coral San Mauro de Barbadás y la Coral Bella Helenes de Pontevedra. Mañana sábado también se inaugura a las 20.30 horas la exposición fotográfica “Orgullosos do noso”, de Salvador Santos “Charri”, que recoge imágenes de deportistas de Bueu.

The Skarnivals, que se despiden de los escenarios. / Cedida

The Skarnivals se despiden en casa Las actuaciones musicales en la explanada del Centro Social do Mar comenzarán mañana y se prolongarán hasta el miércoles. La primera noche estará dedicada a un grupo con componentes de Bueu y O Morrazo, que ha decidido realizar un parón en su trayectoria musical. Son The Skarnivals y el concierto de mañana, a las 22.30 horas, será su despedida. La programación musical de los siguientes días incluirá a las orquestas Furia Joven, Fuego, Platinum y al grupo Galia.

