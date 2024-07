Os “Aturuxos da Ría” volven chear as rúas canguesas de música e baile tradicional

Hoxe comeza unhas das citas obrigadas para tódolos amantes do baile e da música tradicional. A onceava edición de “Aturuxos ao Son da Ría” empeza hoxe con catro actuación ao aire libre no centro de Cangas. As actucións son gratuítas para ue os asistentes disfruten dos grupos participantes, entre eles, o Grupo folclórico Pais de San Roque, a Agrupación de música e danza tradicional Ximalveira, o Grupo folclórico Lembranzas da Ría e a Agrupación de música tradicional Peis D’Hos.

Hoxe haberá actuacións na Praza da Constitución, onde as 21:00 horas actúa o grupo Ximalveira e despois o grupo Pais de San Roque. Paralelamente, na Praza das Pontes invertiráse a orde das actuacións, sendo os primeiros os Pais de San Roque e os segundos o grupo Ximalveira.

Mañá será o turno das dúas agrupacións restantes, con la interpretación de Peis D’Hos na Alameda de Tirán e do grupo Lembranzas da Ría no Adro do Hio. Ambas actuación serán ás 21:00 horas.

Este evento pretender ser un referente dentro da tradición galega, proovéndoa dentro do pobo de Cangas, ofrecendo distintos bailes e músicas por parte das agrupacións previamente citadas, para darlle unha oportunidade mostrarse diante dos veciños e xente de fóra de Cangas. Colaboran con este evento a Concellería de Cultura do Concello de Cangas e a Asociación de Veciños Fontenova de Hio.