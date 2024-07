Abogados del turno de oficio llegan hoy a Cangas con sus togas en barco desde Vigo

Los abogados del turno de oficio en huelga indefinida de Cangas recibirán a sus compañeros de Vigo y Pontevedra en la estación marítima de Cangas, a las 12.00 horas, para más tarde recorrer las calles de la villa en dirección al Concello de Cangas. Allí les esperarán los alcaldes de Cangas, Moaña, Vilaboa y Bueu y en su defecto sus representantes, así como miembros de la corporación. Los abogados en huelga procedentes de Vigo llegarán en el transporte marítimo vestidos con la toga que caracteriza a este gremio.

Será un representante del Sindicato convocante de la huelga, Venia Advocatorum el encargado de leer el pregón. A este acto, que se celebra coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, confirmaron su presencia miembros de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Pontevedra, no así la década, Genma Rial Rodríguez, que no puede acudir por estar de guardia en Violencia de Género en Cambados. Cangas es el punto de referencia de la huelga en Galicia desde que uno de los abogados de esta plaza, Ramón Souto, fue denunciado por la Audiencia de Pontevedra a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia por no presentarse al un juicio al estar de huelga, después de haber avisado que no iría.

Los abogados del turno llevan más de un año en huelga con la paralización del tuno de oficio, salvo servicios mínimos y denuncian una situación de explotación esclavista.

