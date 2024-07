“Xornadas culturais en O Hío”.

La Asociación de Vecinos Fontenova organiza estas jornadas culturales, ya tradicionales, que incluye esta muestra de arte local y que se podrá ver hasta el día 14 de julio, en horario de 11.30 a 14.00 horas y de tarde, de 18.30 a 21.00 horas.

El problema no es cuántos desfibriladores hay, sino cuantos ambulancias

Vamos a ver si nos enteramos. Fue gracias a un desfibrilador del Concello de Cangas lo que permitió salvar la vida al hombre que sufrió un infarto el domingo en plena calle. No se trata de una cuestión de cuantos como algún partido político en la sombra quiere dar a entender. Protección Civil acudió con el que había y salvó la vida a un hombre. No entendemos porque desde la oficialidad pertinente se opina que el problema del domingo es que haya más o menos desfibriladores y no que haya más o menos ambulancias de soporte vital. Con dos desfriladores se hubiera hecho lo mismo el domingo pasado, si hubiese habido más ambulancias, una de ellas llegaría en menos de media hora seguro. ¡A ver, que no se intente malversar la realidad, la vida!

La sextorsión, otro nuevo delito

La sextorsión, un nuevo vocablo para este nuevo mundo de redes que trae nuevos delitos. No, no se trata de un señor o una señora que torsionan mucho su cuerpo. Aquí se extorsionan a aquellas personas que pecaron de imprudentes en la utilización de esas plataformas que se utilizan para buscar citas.

