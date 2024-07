Portos precinta la otra rampa de Pescadoira y se agrava el mal estado de este entorno

Portos ha procedido a precintar una de las rampas de Pescadoira, en Bueu, por desperfectos en unas losas de piedra, lo que indica la necesidad de que por parte de las administraciones autonómica y estatal actúen. Ya no sólo es la rampa que utilizan los deportistas del Club do Mar, sino la otra y Portos sigue sin anunciar cuándo va a acometer la mejora, cuando en enero había trasladado a la entidad deportiva que consignaba fondos y en el pleno se aprobó por unanimidad pedir un convenio entre Costas y Portos para llevar a cabo la obra. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, también recuerda que está pendiente la regeneración de la playa de Pescadoira o en su defecto el basculamiento de la arena para que la playa recupere su aspecto más ntural. Dice que si Portos no lo hace, el Concello está dispuesto, pero necesita que le den vía ñlibre y pide a ambas administraciones “día y hora”.

