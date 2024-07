El PP critica a la alcaldesa por su “partidismo” en la sanidad y por convertirla en una discusión de “bandos”

El concejal Alfonso Piñeiro (PP) acusa a Leticia Santos de convertir la situación sanitaria actual de O Morrazo en una cuestión de bandos, donde el Partido Popular está en uno de ellos. Piñeiro define la actitud de Santos como “asquerosa pero muy propia del BNG más sectario.”

Así lo demuestra sucomunicado tras la reunión de la semana pasada, donde estuvieron presentes la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), el conselleiro de de Sanidade, Antonio Gómez Caamacho, los gerentes del Sergas y del área sanitaria de Vigo, José Ramón Parada y Javier Puente y los portavoces de los grupos municipales (BNG, PP y PSOE).

Según el comunicado, Piñeiro declara que habría que recordarle a Santos que hace un año que el PP y el PSOE habrían pedido que el presidente de la Mesa da Sanidade no fuera un político/a para evitar la politización del tema sanitario. El concejal del PP atacó a la líder del BNG en Moaña diciendo que ella no entraría en una “guerra” con el Concello de Cangas por el hecho de ser ambos concellos liderados por el Bloque Nacionalista Galego y que “cuando se construya sería el adios para las urgencias en Moaña, la parte del convenio que tanto presume pero que siempre se le olvida de mencionar”. “Ahora (la alcaldesa) reconoce que no se dijo en la reunión que el nuevo centro de salud no vaya a tener PAC sino que cuántos profesionales médicos va a tener, lo que habría sembrado la duda entre la prensa porque es lo que le conviene políticamente” ha declarado Alfonso Piñeiro. Por último, el concejal dijo que la alcaldesa habría mentido “descaradamente” al afirmar que la Xunta no quiera o no vaya a cubrir la quinta plaza de tarde y que ella habría reconocido pero no dicho en público que entendía la falta de médicos tanto en Galicia como en toda España, debido al derecho de estos a sus vacaciones o bajas por enfermedad.