El Concello de Bueu recibe a los niños y niñas saharuís.

Al confort del salón de plenos que abrigaba a los jóvenes de la exótica que para ellos es la lluvia, el alcalde de Bueu, Félix Juncal, recibió a la comitiva con los brazos abiertos. El regidor local se mostró muy contentode que Bueu vuelva a acoger este programa de “Vacaciones por la Paz”

Un policía de secretario del Concello de Cangas

Lo que no pasa en Cangas no pasa en ningún otro lado. Resulta que un Policía Local dejará por un mes su trabajo y ocupará el de la secretaria del Concello, que está de vacaciones. No digo yo que sea ni bueno ni malo, pero insólito y diferente no me lo negarán. Es una solución que, pueden creerme, es la primera vez que compruebo que se toma. Cambiar el uniforme por la corbata, la porra por el Reglamento de Funcionamiento de las Corporaciones Locales. Ignoramos la razón por la que se optó por esta solución y no por otra, porque “habelas hailas”

Los clubes deportivos de Cangas y el sentido de la propiedad de algunos

Hay una error de interpretación en el deporte de Cangas. Por eso de dejar siempre las cosas como están se adquieren vicios que después son casi imposible de quitar. En la mayoría de los deportes, son los clubes quienes gestionan las instalaciones, sin que medie el Concello, que solo paga luz, agua, calefacción y gastos de mantenimiento. Por eso, algunos clubes tienen a pensar, de forma errónea, que las instalaciones son de ellos, que como llevan años y años ahí nadie tienen derecho de propiedad particular en una propiedad municipal. Y cuando se ponen los papeles boca arriba genera tensiones.

Suscríbete para seguir leyendo