Cangas se queda sin servicio nocturno de la Policía en medio de peleas de menores y ajustes de cuentas

En medio del revuelo por los incidentes de esta madrugada y la anterior, en Cangas, en las que la actuaciones de encapuchados con un bate de beisbol y pistola de fogueo revela ajustes de cuentas (los implicados son todos conocidos de la Policía Local por estar relacionados con trapicheo de drogas) la Policía Local advierte que esta semana no se podrá prestar el servicio nocturno por falta de personal. Si ya era escasa la plantilla, la situación empeora debido a que uno de los policías, que es licenciado en derecho, pasa a cubrir las vacaciones de la secretaria municipal del Concello de Cangas, además, hay otro efectivo que tiene baja por paternidad y un tercero que disfruta de vacaciones.

El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, recordaba ayer la “preocupante”, situación en la que quedaba Cangas durante la noche y mencionaba no solo lo sucesos antes mencionados, sino también los que tuvo lugar hace 10 días, con una dos “quedadas” de menores de Cangas, Moaña y Vigo para pelearse en el casco vello. Agulla asegura que no tienen nada que ver los incidentes de hace diez días con los de la madrugada del lunes y del martes. Afirma que unas son peleas entre bandas, en las que no hay droga de por medio, mientras que en los últimos acontecimientos la droga es el común denominador.

La Policía Local afirma que ante esta situación Cangas necesita que se adopten medidas urgentes en materia de seguridad, medidas que pasan por dotar con más personal a la plantilla. Así se lo hizo llegar ayer el jefe de la Policía Local de Cangas a la alcaldesa Araceli Gestido (BNG). Pero no está entre sus previsiones más inmediatas contratar más personal, a pesar de que es consciente de que se queda sin cubrir el servicio nocturno, algo que ahora se antoja indispensable dada la situación que vive Cangas.

Bates de beisbol y disparos con balas de fogueo de enmascarados en una reyerta de madrugada

Fue en la madrugada del lunes, alrededor de las 04:00 horas, cuando varios vecinos alertan a las fuerzas del orden que hay una reyerta en la zona portuaria de Cangas. Dos personas encapuchadas se bajaron de un vehículo y golpearon con un bate de béisbol a uno y con una pistola de fogueo dispararon a otro, sin producirle más que una ligera quemadura en la ropa, según indica la Policía Local. Los agredidos son viejos conocidos de la Policía Local, a pesar de su juventud. Uno nació en el año 2000 y otro en el 2004. La Policía Judicial investiga el hecho como un presunto ajuste de cuentas por un trapicheo de drogas. Poco después, la Policía de Bueu paraba en la mencionada localidad a un vehículo de alta gama, que supuestamente estaba involucrado en la pelea. La Policía Local de Bueu dio al alerta a la Policía de Cangas y a la Guardia Civil. Se identificaron a las tres personas que iban en el mismo y se examinó el vehículo. No se halló ningún rastro de armas ni de capuchas. Sí se pudo comprobar que el coche no tenía seguro ni la ITV pasada. En la madrugada del martes, alrededor de las 02.20 horas, la Policía Local de Cangas ve movimientos extraños cerca de la casa de uno de los que fueron agredidos, que estaba dentro de un vehículo junto a su compañero, también agredido en la anterior noche. En su vehículo BMW se localizaron dos escopetas de aire comprimido de categoría cuatro. Los identificados aseguran que las tenían para defenderse, por si los encapuchados volvían a atacarles.

