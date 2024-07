Sanidade reconoce que comprar la parcela del CIS de Cangas sería un “agravio” para otros concellos

La Consellería de Sanidade remarca su compromiso con la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo en Cangas, pero en respuesta a las últimas declaraciones de las alcaldesas nacionalistas de Cangas, Araceli Gestido; y de Moaña, Leticia Santos, de que sea el Sergas quien adquiera los terrenos para iniciar su ejecución, deja claro que hacer algo así “suporía un agravio cara a todos os demáis concellos galegos”.

El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, hizo una apuesta fuerte por la construcción de este edificio sanitario en la entrevista del viernes con la Mesa Local da Sanidade de Moaña cuando pidió a la alcaldesa su apoyo a esta construcción y su intermediación para desbloquear la entrega de los terrenos por parte del Concello de Cangas a la consellería, con el fin de iniciar lo antes posible una obra que beneficiará a ambos municipios. La Xunta considera que el CIS es dotar a la comarca de un equipamiento sanitario de vanguardia, pero a día de hoy dice que sigue esperando por que el Concello de Cangas ceda los terrenos necesarios para poder ejecutarlo.

Recuerda que desde 2018, el Sergas, a través del área sanitaria de Vigo, remitió un escrito al Concello de Cangas solicitando su colaboración para la cesión de una parcela en A Rúa, con un mínimo de 7.000 metros cuadrados para poder ejecutar esta infraestructura de referencia. Junto a ese escrito se remitió un borrador de convenio de colaboración para la cesión de los terrenos, similar al que se emplea en otros municipios en donde se construyen nuevos centros de salud. Así se hizo en Moaña, por ejemplo, en donde está en ejecución el nuevo centro de salud, cuyos trabajos no se prevén que rematen hasta la primavera de 2025, con un retraso de unos cinco meses sobre la fecha prevista inicialmente.

Desde la consellería detallan que en septiembre de ese mismo año 2018, s e volvió a remitir un escrito al Concello de Cangas con la petición, al fin de poder incluir la partida necesaria en los presupuestos de 2019, sin que, de nuevo, se obtuviera respuesta por parte de la administraciónj local. Nuevamente en abril de 2019, la Consellería de Sanidade se dirigió al Concello informando de que por parte de la Xunta se están realizando las actuaciones necesarias para la construcción del CIS, relacionando todos los escritos remitidos y solicitando la cesión del terreno.

Protesta, hoy, en Cangas

Mientras tanto, la Asociación A Voz da Sanidade de Cangas vuelve hoy, un martes más, a concentrarse ante el centro de salud en el entorno de la avenida de Marín, ypara reivindicar la mejora de la sanidad pública y reclamar también el refuerzo de las ambulancias del 061, después de lo ocurrido este pasado domingo cuando no había ambulancia para atender a un infartado en el centro urbano. Animan a participar, a las 12:00 ante el centro de salud, contra las “mentiras” de la consellería con respecto a los tiempos de respuesta de las ambulancias y porque “no podemos permitir tiempos de demora de más de media hora en una situación vital para las personas”.

Sin contestar al borrador del convenio desde 2018

El Concello de Cangas sigue sin entregar los terrenos a la Xunta para el nuevo CIS, incluso sin remitir a la Consellería de Sanidade las alegaciones al borrador del convenio de colaboración remitido en 2018. Por eso que desde la consellería señalan que la situación en el momento actual es que, “pese á vontade da Xunta, os distintos gobernos municipais de Cangas non cumpriron os seus compromisos para a posta a disposición dos terreos necesarios para a construción do CIS”. Añaden que la Xunta ofreció al Concelllo una colaboración similar a la que se ofrece al resto de municipios: el Ejecutivo autonómico se encarga de la redacción del proyecto y de la ejecución y financiamiento de las obras, mientras los concellos tienen la responsabilidad de aportar, libres de cargas y gravámenes, los terrenos necesarios para su construcción. Por eso que insisten que la propuesta de las dos Alcaldías de que el Sergas compre los terrenos supondría un agravio cara a los otros concellos, muchos de ellos más pequeños que el de Cangas “que se teñen involucrado e feito un grande esforzo para poñer a disposición as parcelas para a construción dos seus centros de saúde”.

