El gobierno espera resolver este viernes el contrato para abrir la oficina de turismo

Las cosas de palacio van despacio en Cangas. Primero fueron los socorristas, de los que finalmente el sábado empezaron a trabajar 6 de los 10 previstos y el contrato de los 4 restantes se resuelve esta semana en un segundo proceso selectivo; y ahora falta la oficina de turismo del muelle que sigue sin abrir, pese a estar en plena temporada veraniega. En la puerta sigue colgado el cartel de que la oficina está cerrada y que el público se dirija a la oficina de Eugenio Sequeiros, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que ayer trataron el asunto en junta de gobierno local, asegura que la intención es que la mesa de contratación se reúna este viernes y se adjudique la contratación para la atención, información y gestión de la oficina. La previsión es que las dependencias del muelle ya puedan abrir la próxima semana.

Recuerda que la otra oficina de turismo de Cangas, ubicada en la Casa da Bola, en la calle Eugenio Sequeiros, funciona todo el año a cargo de la técnica de turismo municipal. Lo que se hace ahora es reforzar el servicio para abrir esta segunda oficina a través de una empresa, que será ella la que valore con cuentas personas.

El contrato ha salido por un importe de 18.495 euros, de los cuales la Diputación financia el 75%, en la cantidad de 13.871 euros; y el Concello de Cangas aporta el 25% restante, que suponen 4.623 euros.

En la memoria justificativa se aludía a que el servicio sería del 14 de junio al 30 de septiembre y abriría en diciembre con motivo de la temporada navideña. Visto lo visto, la oficina no abrirá hasta casi mediados de julio, con un retraso de un mes. Ya no serán 4 meses, como figura en el pliego, sino tres, y también se reducirán las 953 horas que figuran en el expediente de contratación, aunque sí que consta que en caso de que el contrato se retrase por causas no imputadas al contratista, el órgano de contratación podrá prolongar la duración del servicio en número de días igual a los días del retraso producido. En todo caso, la duración total no será superiror a los 137 días.

El servicio se prestará todos los días de la semana y la oficina estará atendida, al menos, por una persona.

El contrato se adjudicará en función de la mejor calidad-precio. El aumento de horario será valorado con 30 puntos; así como la realización de actividades de dinamización como visitas guiadas y la gestión de contenidos digitales en redes sociales. El menor precio puntúa hasta 10.

