Chula The Clown gana el voto del público cangués con “Perhaps, perhaps.. quizás”

El domingo la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas llegaba a su último día con la obra de “Perhaps, perhaps, ... quizás” en el Auditorio Municipal. Pero lo que su protagonista, Chula the Clown, pseudónimo de la artista mexicana Graciela Muñoz no sabía es que se llevaría algo más que los aplausos del público de Cangas.

Y es que a la payasa se le comunicó poco despues de su actuación que había ganado el Premio del Público de esta edición de la mostra. “La noticia ha sido para mí muy sopresiva y emocionante” admitió Muñoz. Y es que para la artista, este galardón ha sido “como un sueño” debida la rapidez en la que ocurrieron las cosas en tan poco tiempo. “Conocí a gente hermosa, comí delicioso y jugué con un público cálido y generoso” declaraba emocionada la mejicana, admitiendo sentirse muy conectada durnate su actuación con el público del pueblo de Cangas.

El espectáculo por el que ha recibido el Premio del Público ha sido “Perhaps, perhaps... quizás”, se juega con la idea de esperar a que lo perfecto llegue y sobre su soledad. En este caso, Greta, la protagonista, espera por encontrar la “pareja perfecta”. Con su habilidad en el clown, el circo y la ópera, Gabriela Muñoz consiguió llevar al público a su universo personal, demostrando su capacidad polifacética.

En 2020, creó la compañía “Chula the Clown”, nombre inspirado de un proyecto fotográfico homónimo. Con “Perhaps, perhaps .. . quizás” ya ha cautivado a la audiencia de otros países como Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Además, artistas como la directora de orquesta Alondra de la Parra, el fotógrafo Joel Peter Witkin u otra artista polifacética como la actriz, cantante y compositora Natalia Lafourcade han contado con la colaboración de Muñoz para sus respectivos espectáculos.

De todas formas , este no es el primer premio que recibe Gabriela Muñoz por “Perhaps, perhaps... quizás”. En el festival neozelandés Fringe, recibió dos premios en 2016: uno a mejor actuación y otro a mejor obra. En su México natal, recibió la medalla al Mérito Internacional por Promoción Cutural de mano del Congreso mexicano. Aquí mismo también ha sido nominada a los “Premios Ciudad de México” en la categoría de Actividad Escénica.

Suscríbete para seguir leyendo