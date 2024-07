Un brebaje que revitaliza

En estos días en los que el verano no se decide a llegar nada mejor que una queimada para calentar el cuerpo y alegrar el espíritu. Bien lo hicieron en la parroquia de O Hío con la popular Festa da Queimada que organiza la Asociación O Furatoxo. Todo un día de actividades para todos los públicos y que culminó con una noche de queimada. Queimada y música como la Pacha-Jam. París de Toya, Peis d’hos, Orquesta Neverloura y Tecor Societário. Una larga noche de troula, música y queimada.

Un despiste no... ¡un pedazo de despiste!

No es nuestra intención hacer sangre, pero de verdad que es difícil de entender lo de la familia que el pasado jueves llegó con su coche hasta la mismísima arena de la playa de Lapamán, en Bueu. Un despiste lo tiene cualquiera, más aún cuando se viene de fuera y no se conocen los parajes autóctonos. Pero es que antes de llegar a la playa de Lapamán hay un tramo...¡de escaleras! También es verdad que los turistas no venían a bordo de un “mini” ni de un cuatro latas. Todo un Range Rover, que será un todoterreno, pero no un todoplaya.

Trofeo a Pepe Cordeiro

Nuestro apoyo a Carmiña Pérez, que la semana pasada recogió un trofeo póstumo en honor a su marido Pepe Cordeiro, fundador del atletismo en Cangas, que la comisión organizadora del “Xantar” de atletas históricos le entregó en el Hotel Coya de Vigo

