Santos rechaza abrir una “guerra” con Cangas por el CIS y pide al Sergas que compre el terreno

Los vecinos de Moaña cumplieron 136 semanas consecutivas de concentraciones, ayer con una nueva movilización, de media hora, ante la Casa do Mar que volvió a liderar la alcaldesa, Leticia Santos, como presidenta de la Mesa Local da Sanidade, junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, en la que los resultados “preocupantes” de la reunión del viernes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, respecto al regreso de las urgencias en el nuevo centro de salud, ocupó buena parte de la intervención.

Confirmó que en la reunión, una de las preguntas que formuló en representación de la Mesa al conselleiro fue cómo tenían previsto cubrir el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias en el nuevo centro de Sisalde y la respuesta fue que iba a depender de las circunstancias del momento. Por eso ella mostró su preocupación y les advirtió que había una cláusula en el convenio de construcción del centro que les exigía la prestación del PAC, que es atención sanitaria 24 horas los 7 días de la semana: “La previsión es que el centro, que ya va con retraso de unos cinco meses, remate en la próxima primavera, pero no saben con cuántos profesionales van a dotar el PAC”. En este sentido recordó que el Concello cumplió entregando la parcela: “¡Nosotros cumplimos, ustedes cumplan. Estaremos vigilantes!”, exclamó la regidora, ante una nutrida presencia de vecinos, e insistió en que sí salieron preocupados de la reunión: “Es verdad que no nos dijo que no habría PAC, pero tampoco que sí lo habría”.

Santos trasladó a los vecinos, que como todos los domingos portaban pancartas de “Coa nosa saúde non se xoga” o “Urxencias xa”, que van a exigir un plan por parte de la consellería de mejora real del servicio, no un maquillaje de cifras y que estarán vigilantes de cómo van a cubrir el PAC en el nuevo centro además de que las obras no sufran más atrasos, ya que lo que Sanidad dejó claro es que no devolverá el PAC hasta que no esté el nuevo centro.

Apoyo al CIS en Cangas

Sanidade quiere que Leticia Santos deje de reivindicar el PAC para apoyar la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo en Cangas y, en este sentido, le pidió que mediara en Cangas para impulsarlo y desbloquear la entrega de los terrenos. Reconoció que de la hora y media que duró la reunión con el conselleiro, éste dedicó 5 minutos al CIS y explicó que Caamaño les preguntó si no estarían mejor con un centro de alta resolución, con más pruebas diagnósticas, en donde se atendiera mejor a los vecinos y las urgencias fueran más resolutivas. Aclara, respondiendo también al PP que dijo que la alcaldesa apoyó el CIS en la reunión, que ella está a favor si los vecinos tienen mejor atención y evitar traslados a Vigo, pero lo que primaba ahora es cumplir con lo comprometido en el convenio de dotar de PAC al nuevo centro de salud de Moaña: “Un CIS en Cangas no es algo de ahora, Moaña lleva dos años y medio luchando por el PAC ya que el de Cangas no resuelve más que el que tenía Moaña y los vecinos se desplazan para recibir el mismo servicio de antes y más colapsado. Si después tenemos que ir al hospital, es como ir para atrás. Es como si a la gente de Vigo la mandan ir a Redondela para volver al hospital a Vigo. A nosotros nos hacen ir para atrás”.

Sobre la petición del conselleiro de intermediar en Cangas, dice que no va a entrar en una “guerra institucional” con este Concello y coincide con su homóloga canguesa, Araceli Gestido: “Si el Sergas tiene necesidad de un CIS en Cangas puede comprar por su cuenta los terrenos porque es quien maneja el presupuesto sanitario”.

Críticas al "bando" en el que está el PP local

En esta concentración, la alcaldesa sí puso siglas a los que dentro de la corporación municipal no están en el bando de la defensda de la sanidad pública de los vecinos, sino en el del Sergas que la quita. Y a pesar de reconocer que se metía “en un lío” como presidenta de la Mesa, apuntó al PP que además de haber acudido a la reunión con dos representantes, saltándose la invitación de uno por grupo, “no abrió la boca”, mientras que los miembros de la Plataforma exigieron a Sanidade que no intentara maquillar la situación, y los portavoces del PSOE y del Bloque reforzaron esta posición. Criticó el bando en el que está el PP cuando, dijo, “toda la corporación deberíamos remar a una, para recuperar las urgencias, tener el refuerzo de las ambulancias y tener los médicos que necesitemos”.

Respecto a las otras demandas de refuerzo de las ambulancias y de que las farmacias hagan guardias en el municipio –sin ellas porque no hay PAC–, Sanidade les trasladó que las iban a estudiar, que podían ser factibles, aunque en el caso de las ambulancias con un refuerzo sólo estival, “pero les dijimos que era necesario todo el año mientras el PAC esté en Cangas”.

Quinta plaza de médico de tarde sin cubrir

En cuanto a la quinta plaza médica del turno de tarde que sigue vacante, la consellería reconoció que no tiene expectativas de cubrirla porque no es atractivo ir a trabajar de tarde a Moaña. Santos insistió en dar cobertura a todas las plazas, ya que Sanidade las considera cubiertas cuando tienen nombre y apellidos, aunque estén en excedencia.

La alcaldesa emplazó a los vecinos a la concentración de este próximo domingo, y que esperaba que esta semana se pudiera reunir la Mesa para decidir qué pasará con las movilizaciones y la estrategia a seguir

