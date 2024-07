Esas serpientes de verano que se esconden en la maleza de Cangas

Que les voy a decir que ustedes no sepan. Todos los años con la misma serpiente de verano en Cangas. Es como si la maleza solo creciera en este municipio, salvándose Moaña y Bueu de la invasión de la naturaleza, tan proclive, si la dejan, a hacerse con la civilización. También es aquí donde el servicio de socorrismo se vuelve hartocomplicado, donde aparecen no sabemos qué intereses que convierten a este trabajo en una película de espías mal resuelta. A ver para cuando unos socorristas que teletrabajen o que se haga cargo la inteligencia artificial del servicio. Algunos están pensando en que la AI sería también la mejor manera de hacer política. ¡Cuidado, porque todo esto está más cerca de lo que pensamos! Ya no somos necesarios, somos contingentes.

