Quejas de los vecinos de Donón que estuvieron 5 días sin fibra óptica en el pueblo

Ayer se terminó por recuperar el servicio de fibra óptica que había quedado paralizado desde el lunes en todo Donón, debido a una presunta avería que había surgido en Cangas, según comentan los vecinos y, concretamente, el presidente de la Asociación de Vecinos de Donón, José Antonio Coya. Asegura que estuvieron sin internet y que muchas personas que estaban teletrabajando tuvieron que buscar un lugar en Cangas para cumplir con la tarea encomendada. No funcionaba ni teléfono móvil ni internet y a los restaurantes les dificultaba el trabajo, pero también a las casas de turismo rural que hay en la zona, que no pudieron ni hacer reservas, según se quejaban ante José Antonio Coya. “Nos dijeron que nos compensarían en la factura, pero no nos sirve que nos devuelvan el dinero”, manifiesta el presidente de la Asociación de Vecinos de Donón.