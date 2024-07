O Consello da Cultura Galega presenta novos episodios da súa “Memoria do teatro”

O salón de plenos de Cangas acolleu a presentación do segundo documental sobre a ‘Memoria do teatro galego na transición’, iniciado en 2023 da man da Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega,e que naceu para obter un rexistro audiovisual amplo dos participantes no nacemento do teatro profesional galego e os eventos da época. Os dous novos episodios incorporan o testemuño de máis de vinte protagonistas que abordan as artes escénicas nos primeiros gobernos autonómicos.

Ao acto asistiron a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; Cristina Domínguez, coordinadora da Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do CCG; Eduardo Alonso, vicepresidente da Academia Galega do Teatro; e Tito Asorey, director dos documentais.

Rosario Álvarez explicou que para o órgano que preside “a cultura galega ten 360 graos”. Sobre a necesidade de contemplar o pasado histórico dixo que “cómpre restauralo para que nos dea tempo de pensar se se pode confeccionar un futuro mellor”. O Consello da Cultura Galega foi creado para a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. Segundo Rosario Álvarez, somos un “pobo transterritorial, que non soamente afecta a Galiza e ao resto da Península Ibérica, senón tamén a todos os lugares do mundo onde chegaron os nosos paisanos en múltiples vagas diaspóricas. Polo tanto, somos de todos os continentes”.

O documental xurdíu para recoller un amplo rexistro audiovisual “en forma de testemuños e fondos documentados, avalados pola experiencia dos primeiros tempos do teatro profesional galego, e recollidos polos primeiros protagonistas que, afortunadamente, seguen vivos”, lembrou Álvarez.

Toda esta documentación, “ademais de darnos o seu coñecemento en vivo do que foron aqueles anos e os inicios da profesión, son un testemuño do contexto”, afirmou a presidenta do Consello, quen recalcou o interese neste proxecto porque “é necesario coñecer de onde vivimos para avaliar onde estamos e a onde queremos ir”.

A presidenta do Consello da Cultura Galega, órgano que tamén o ano pasado celebrou o 40 aniversario, é consciente “de que non poderiamos existir se nas décadas precedentes non houbese un pulo social que puxo a cultura propia de xeito inequívoco como núcleo da idea nacional galega”. “Había que garantir que esa cultura ía ser defendida e ía ter continuidade”, dixo. Segundo Álvarez, as artes escénicas “non estarían na situación que están se non se creasen mostras como a de Cangas e a de Ribadavia na década dos 80 e se non houbese asociacións amadoras que fomentasen o teatro e posibilitasen encontros en forma de festivais”. Sobre este tema, destacou o caso de Xiria, a asociación que está detrás da Mostra de Teatro e que cumpríu 40 anos en 2022.

A responsable do CCG falou da Mostra de Teatro de Cangas como un exemplo de “boas prácticas. Como a través dun impulso social se vai creando algo que nace de maneira moi humilde e que se converte en algo tan grande como este festival, que xa leva 41 anos”.