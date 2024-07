El izado de Banderas Azules en Cangas pone a los socorristas por primera vez en 3 playas

Sin acto protocolario de izado de Bandera Azul en los arenales de Rodeira, Nerga y Areabrava, el servicio de socorrismo de Cangas comenzó a funcionar, se supone con normalidad. Después de un mes de tiras y aflojas, de si iba a haber profesionales de salvamento en playas, de si no iban a llegar, de si se iba a firmar un convenio con el Concello de Moaña, que si no había embarcación porque no había pasado la ITV, que si fuera de boya el Concello de Cangas no tiene competencias, de si la oposición municipal obliga a atender más arenales y con más personal, que si este año no había subvención de la Xunta, que si era culpa del gobierno, que si era de la Xunta; en fin más confusión que otros años, porque haberla siempre la hay. Problemas de dinero, problemas de contratación, problema de falta de un presupuesto aprobado.

Puesto de socorrismo de Areabrava y Bandera Azul | // GONZALO NÚÑEZ / Juan Calvo

Así que ayer se pusieron las banderas y los socorristas comenzaron a trabajar en los mencionados arenales de Cangas, donde se pudieron cubrir todos los turnos de fin de semana, a pesar de que no habían firmado el viernes todos los socorristas. Pero según la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, el servicio estaba garantizado. Los que faltaban por firmar -hasta 10- lo harán la próxima semana, si es que no ocurre algo y vuelven a surgir problemas con algo que parece endémico al Concello de Cangas, igual que esa lucha desigual que tienen los políticos de todo color político con la maleza.

Puesto de socorristmo de Rodeira / Gonzalo Núñez

En Rodeira comenzaron ayer a trabajar 3 socorristas más un auxiliar; en Nerga, dos socorristas y un auxiliar y en Areabrava dos socorristas y otro auxiliar. No es el sistema de juego de la selección española, es el reparto de tareas de cuya coordinación se encarga Cesáreo Coya, que regresa a esta tarea. Hay que mencionar que los profesionales con los que va a contar este año el Concello de Cangas para atender las citadas tres playas, de las 38 que tiene, son 10, más tres auxiliares y dos patrones de embarcaciones.

Tampoco pudimos disfrutar este año de las pruebas para socorristas. No sabemos si se debió a que la lista no daba más de sí y por eso no era preciso realizar una selección, o la hubo y no se hizo público, como sí se hizo otros muchos años.

Sin incidencias en los arenales y también en la autovía

Al cierre de esta edición no se habían producido incidentes destacables en los arenales de Cangas. El termómetro bajó y con él también la afluencia a las playas, aunque aún así mostraron un buen número de bañistas en este primer fin de semana del mes de julio. También los aparcamientos en playas no supusieron los problemas de días atrás, con menos avisos a la Policía Local de Cangas, que sigue cumpliendo la orden de servicio de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) de atender en la zona rural. No hubo problemas tampoco en la autovía. ni en el Corredor, donde el tráfico fue siempre fluido, incluso en horas puntas. Falta por saber las actuaciones de la Guardia Civil de Tráfico en la zona rural, si el cuerpo está respondiendo a lo que a alcaldesa de Cangas le pedía al Subdelegado de Gobierno de Pontevedra.

Suscríbete para seguir leyendo