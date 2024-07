“Greta pone un espejo a la audiencia y cada quien puede verse en la historia”

Todo el mundo ha esperado en algún momento por algo que nunca llega. En esta premisa se basa la última obra de teatro protagonizada por Chula The Clown, “ Perhaps, perhaps… quizás”, representada esta noche en el Auditorio Municipal (20:30 horas). Chula es el seudónimo de Gabriela Muñoz, actriz mexicana con experiencia en teatro, circo y ópera y mediante los cuales, crea sus espectáculos. En este proyecto, Chula encarna a Greta una payasa que espera por encontrar al hombre perfecto con quien casarse, ensayando cada noche el día de su boda.

–¿Cómo surge la idea de crear “Perhaps, perhaps… quizás”?

–La idea surge a partir de una separación de mi pareja sentimental ya hace muchos años, al mismo tiempo leía Grandes Esperanzas de Charles Dickens y el personaje de la Señora Havisham resonó con mi emoción en en ese momento, lo que me llevó a pensar en el amor, en si uno realmente podía morir de un corazón roto y la soledad que conlleva el acto de buscar amor externo. El amor romantizado que nos han vendido que una vez que encuentres pareja serás feliz. Al final la verdad de esta pieza recae en el amor propio y explora la sutileza entre las dualidades humanas de vivir con esperanza y desesperanza, ilusión y desilusión, con belleza y fealdad.

FICHA PERSONAL



(México,1981), vivió en Montreal y actualmente reside en Helsinki. EstudióTeatro Físico en LISPA London International School of Performing Arts y en la School of Physical Theatre. En 2010 crea el espectáculo de clown “Perhaps, perhaps… quizás”, presentándolo en diversos países alrededor del mundo. En 2014 crea “Limbo” con el apoyo de EFI Teatro y Co Productions.Premio a la Mejor Actuación y Espectáculo en el Festival Fringe de Nueva Zelanda,en 2020 recibió la medalla al mérito internacional por Promoción Cultural en el congreso CDMX. El mismo año desarrolla su primer proyecto editorial Chula the Clown, con Sicomoro Ediciones.

–La creación, la dirección, la interpretación y el diseño de arte y escenografía de la obra corren a su cargo, ¿cómo equilibra todas estas funciones?

–En realidad estos tres mundos se entrelazan de una manera muy natural dentro de mi propia narrativa, al momento que me imagino un personaje o escena, ya puedo verle colores, texturas, escenarios, música todo lo que servirá de apoyo para acompañarme a narrar la historia de manera visual. Una vez que estos pasajes existen en mi mapa mental, la manera de organizarlos es formándoles puras acciones, imágenes en movimiento que voy entretejiendo durante ensayos.

–En su obra, Greta, la protagonista, espera sin fortuna que aparezca el hombre perfecto.¿Cree que el ser humano en general peca de lo mismo y por eso el público se verá identificado con su personaje?

–Lo que me gusta pensar es que Greta lo que hace es ponerse un espejo de frente a la audiencia y así cada quien puede ver su propio reflejo dentro de esta historia, una historia tan épica como el amor pero tan simple y sencilla como el amor jaja un gran cliché!. No siempre se trata de un hombre, puede ser una mujer o puede no ser nadie, lo maravilloso de éste espectáculo es que, a pesar de tener una estructura clara, hay mucho espacio para la improvisación y el juego y justamente al ser interactivo, está abierto a que el final cambie, lo que me exige estar presente para leer los códigos mudos y me mantiene con el corazón despierto y libre para poder adaptarme a cualquier tipo de final.

–¿Considera que su obra va dirigida solo al público femenino o también los hombres pueden identificarse con esta situación?

–El tema es universal, al final todos y todas queremos amar y ser amados de regreso y todos y todas conocemos las emociones que reflejo aquí, la soledad, la tristeza, la pasión, el enamoramiento idílico. Si todos nos quitamos las capas que nos hemos ido poniendo a lo largo de la vida para crearnos un personaje social, nos encontramos aquí , al desnudo, sin límites ni fronteras de género o de religión o de estrato social. Al final el clown lo que hace es eso, tomar la mano de todos en la puerta entre la fantasía y la realidad.

–La primera vez que presentó el espectáculo, ¿ se imaginó que tendría tan buena acogida y que traspasase fronteras?

–Para nada, nunca imaginé que después de 14 años seguiría presentando esta historia

.–Su espectáculo busca la interacción con el público, ¿en algún caso la falta de feedback con éste le ha supuesto un problema para continuar con la obra?

-No, en realidad no está en las manos del público sino en las mías, espero ser una buena guía.

- En Cangas, será el primer estreno de la obra en Galicia después de representar alrededor del mundo ¿qué expectativas tiene sobre la reacción del público gallego?

-¡Me emociona tanto este encuentro! Solo espero que sea yo una buena anfitriona,Siempre he pensado que el escenario es la sala de mi casa y la audiencia son mis amigos, los más queridos, los más especiales, a los que quiero cuidar y con quienes me puedo mostrar 100% como soy. El resto solito sucede.

