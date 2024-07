Cangas negocia un acuerdo con la UTE del agua para reducir la deuda y no acudir a los tribunales

El gobierno municipal negocia con la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas una rebaja de la deuda con el propósito de que ambas partes no se vean más en los tribunales de justicia. Ambas partes se reunieron esta semana con la presencia de los peritos de una y otra y con los respectivos equipos jurídicos. Desde que el tripartito (BNG, PSOE y EU) entró en el gobierno de Cangas hubo varios intentos para zanjar esta cuestión, que condiciona cualquier presupuestos municipal. Lo último que reclama la concesionaria son 180.000 euros del año pasado. Entre el peritaje del Concello de Cangas y el de la UTE Gestión Cangas hay una diferencia fundamental. El municipal no tiene en cuenta las cuota de las viviendas en las que solo tienen saneamiento y se abastecen de pozo propio. Para estas casas se aplica el artículo 9 de las ordenanza municipal del agua que establece una cuota fija para esos casos más una variable, en la que se tiene en cuenta una media de tres habitantes por casa para saber los residuos que van al saneamiento.

Ahora mismo, la UTE Gestión Cangas reclama la cantidad de 180.000 euros. La intención es llegar a un acuerdo: que la empresa se avenga a reducir la cuantía de lo reclamado y evitar así acudir a los tribunales en más ocasiones. Pero lo cierto es que el acuerdo no está nada fácil, y no porque las partes no lo intenten, que lo harán, de hecho Gestión Cangas ya maneja una cantidad que es inferior a los 180.000 que se reclaman ahora, sino porque según los propios abogados del Concello, el acuerdo que firmarían las partes tendría que ser refrendado en pleno. Y aquí es donde se encuentra el problema. La oposición municipal, Partido Popular y Alternativa dos Veciños, lo que quieren, por motivos diferentes, es “castigar” a la concesionaria del ciclo del agua. El PP quiere que se abran expedientes sancionadores y que extinga el contrato. Alternativa dos Veciños también. Critica el contrato firmado en su día por el gobierno local que dirigía José Enrique Sotelo (PP) y quiere crear una empresa pública del agua. No hay en los propósitos de ambos nada que se parezca a llegar a un acuerdo para reducir la deuda y acabar con el trasiego de acudir a los juzgados. El contrato del agua se incumple, porque desde unos meses después de aprobar la ordenanza del agua en el año 2015, que guiaba en nuevo contrato, la corporación, a propuesta del gobierno del PP y ante las quejas vecinales, acordó volver a las ordenanzas vigentes con anterioridad. Se trata de un contrato por 25 años que está firmado y, hasta la fecha, todas las reclamaciones presentadas por la UTE Gestión relacionadas con el tema de las tarifas del agua las ganó en los tribunales.

Los abogados del Concello entienden que si el gobierno local llega a un acuerdo con la UTE, éste debe ser refrendado por el pleno, aunque no todos los miembros del gobierno municipal opinan lo mismo.

Lo mismo ocurre con la ordenanza municipal que rige los precios del agua, cualquier modificación debería ser sometida a la aprobación del pleno.

En mayo, el Concello debía a la concesionaria Gestión 1,4 millones de euros

En mayo de 2004, la situación de la deuda contraída por el Concello de Cangas con la UTE Gestión Cangas era la siguiente: la deuda total es de 1,4 millones de euros. El Concello pagó el año pasado 975.115 euros por las tarifas que e aplicaron entre 2015 y 2018 y le resta pagar 1,4 millones de euros hasta 2022, por lo que aún están por llegar más sentencias por las de los años 2023 y 2024. De 2015 a 2016 faltaba por pagar 300.000 euros, incluidos los intereses, como también los de 2017 y 2018. Había una reclamación de sentencia firme de 2019 y 2020 por 550.000 euros y la empresa reclamaba 242.000 y 225.000 de 2021 y 2022.

Las negociaciones del gobierno tienen también a acabar con el pago de los costosos intereses de demora, que supone grandes cuantías de dinero que el Concello deja de invertir. La concesionaria del ciclo del agua está dispuesta a negociar otras tarifas, pero también tendrían que pasar por el pleno, donde el gobierno está en minoría.

El gobierno local sí que tiene que modificar la actual ordenanza para ajustarla a las peticiones de la Unión Europea, que pide que se acabe con el pago por consumo mínimo, para que los vecinos paguen siempre en función del consumo. Esta nueva reglamentación a quien beneficia es a los propietarios de los pisos y casas cerdas que ahora pagan un mínimo, aunque no hubiera consumo registrado.

La normativa europea es de obligado cumplimiento, pero aún no se sabe el plazo que tiene el Concello para modificar la ordenanza municipal.

Suscríbete para seguir leyendo