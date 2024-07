Bicis eléctricas para relajarse con yoga en la playa

Los cangueses Manuel Freire Alfaya y Moha Khazouti Bouzit, de 26 y 29 años, respectivamente, decidieron, hace dos veranos, lanzarse a la aventura de montar una empresa de alquiler de bicicletas eléctricas para toda la zona de O Morrazo, llamada E-Kletta. Manuel había acabado sus estudios del Ciclo Superior de Administración y Finanzas y Moha el de Administración y Dirección de Empresa (ADE). Lo especial de la empresa es que no tiene un espacio fijo, sino que se mueve con una furgoneta rotulada para entregar y recoger las bicicletas que pidan en alquiler los clientes.

Un verano más, la furgoneta de E-Kletta vuelve a rodar por O Morrazo con 15 bicicletas eléctricas y algunas normales y de niño, y en esta ocasión con novedades, ofreciendo experiencias para grupos reducidos, de 8 personas como máximo, como, por ejemplo, una ruta sencilla hasta una playa, en donde los participantes podrán disfrutar al mismo tiempo con una clase guiada de yoga y meditación, a cargo de una profesora. La salida y llegada de esta ruta, que ellos bautizan como “E-kletta Moments”, se realiza desde la misma estación marítima de Cangas, orientada también para el público que pueda venir del otro lado de la ría directamente en barco.

La profesora de yoga en una clase en la playa a uno de los grupos. / Fdv

Por el momento, estos dos jóvenes emprendedores ya han realizado dos de estas rutas “y la verdad que han tenido muy buena acogida y la gente desea repetir. Este mismo 13 de julio tenemos otra anunciada y casi todas las plazas cubiertas”. La intención es que en los próximos días puedan anunciar más rutas con yoga y otras como la guiada por Cabo Home con comida en un chiringuito.

Además de disfrutar de un ocio alternativo, lo que consiguen Manuel y Moha es potenciar los desplazamientos sostenibles, utilizando primero el transporte público en barco hasta Cangas o a Moaña y después las bicicletas eléctricas con las que se pueden recorrer la península y sus playas, sin preocuparse del problema de la falta de aparcamiento y de la receta en forma de multa que a muchos vehículos coloca la Policía.

La intención es que la empresa funcione durante todo el año, para lo cual tienen en mente proyectos como organizar etapas del Camino de Santiago, estar en la ruta Eurovelo que recorre toda Europa y participar en rutas por la Ecopista de Portugal. Pero lo cierto es que la principal carga de trabajo llega con el verano. Por eso que Manuel lo compagina con su trabajo como administrativo en la empresa familiar y la de jugador de fútbol en el Alondras; y Moha pasó este invierno varios meses trabajando en Holanda, hasta mayo. Para ellos, sería fundamental contar con el apoyo de una institución pública, que haga una apuesta clara por el transporte sostenible, aunque, por el momento, no lo han alcanzado, pero no se rinden y siguen diseñando novedades para el verano. En la aplicación de wikiloc ofrecen diferentes rutas, para grupo o individuales, elaboradas por ellos mismos para que la gente conozca la comarca, pueda seguirlas en el móvil gratis y disfrutar de los sitios más espectaculares a los que el coche no te lleva. El día 14 tienen prevista una ruta en e-bike hasta el Lago Castiñeiras con comida en A Talangreira de O Beque, en Meira.

Suscríbete para seguir leyendo