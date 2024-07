La alcaldesa de Cangas plantea a Sanidad que compre el terreno para el nuevo CIS

La decisión de la Consellería de Sanidade de poner el foco del problema de que Moaña siga sin urgencias en el bloqueo de Cangas a los terrenos que necesita el Sergas para construir, en este municipio, el Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo, no ha hecho más que crear malestar en ambos municipios. Tras la reunión del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, como presidenta da Mesa Local da Sanidade, junto con dos integrantes dela Plataforma de Defensa da Sanidade y los portavoces de los grupos políticos, en el que el tema principal era la demanda de que las urgencias volvieran a Moaña, la consellería indicó como resumen de la reunión y en un comunicado que se había pedido a la regidora que intermediara para desbloquear en Cangas el proyecto del CIS cuya construcción permitirá centralizar en una zona próxima al límite entre ambos municipios el servicio de urgencias con la dotación completa de personal.Eso implica cerrar el futuro de las urgencias en Moaña.

Al malestar y preocupación que ya demostró la alcaldesa de Moaña, se suma el de su homóloga en el cargo de Cangas, Araceli Gestido (BNG) que asegura que el comunicado de la consellería es un intento “descarado” de desviar la atención de los problemas sanitarios reales, que requieren soluciones inmediatas y desviar la atención de sus responsabildiades y competencias: “Necesitamos solucións inmediatas para os problemas actuais. Pensar en solucións que tardarían anos en levarse a cabo, como pode ser a construcción dun futuro CIS, sólo demostra a súa falta de xestión e desatención das nosas necesidaes actuais, que non poden agardar anos sen solución”.

La Xunta, pronunciar sobre Amgecabe

Respecto a la puesta a disposición de los terrenos para el edificio sanitario -el debate gira desde hace años en torno a unos terrenos en A Rúa que quiere desarrollar la sociedad Amgecabe y que cedería 11.000 metros al Concello para este uso sanitario- Araceli Gestido asegura que el Concello sigue la hoja de ruta marcada en el pleno. El último paso en esa hoja de ruta fue la aprobación en el pleno de una moción de apoyo, pedida por la propia empresa, a su proyecto de modificación puntual para estos terrenos de A Rúa, que salió aprobada con los votos del gobierno y de AV, y el rechazo del PP. La alcaldesa asegura que tras el verano esperan que la empresa presente la primera propuesta para enviar a la Xunta y que ésta se pronuncie sobre la viabilidad del proyecto.

La alcaldesa insiste en que desde el Concello hay que seguir una hoja de ruta, pero le sugiere a la consellería que si tiene tanta prisa “que debería tela, ten capacidade e os recursos para xestionar a compra duns terreos por si mesma”. Entiende que tampoco sería justo cargar a Cangas con este problema para construir una infraestructura comarcal “e resulta evidente que Cangas, pola súa contra, non dispón dos medios económicos para facer fronte a ela”.

Críticas desde el PP de Moaña

Respecto a la reunión del conselleiro con Moaña, el grupo municipal del PP, que lidera Javier Carro, critica la “actitud sectaria, poco democrática y maleducacda de Leticia Santos, que ya no es que se crea en posesión de la verdad, sino que su soberbia ha quedado una vez más de manifiesto”.En relación a sus quejas porque estuvieran dos representantes del PP, le piden que antes de protestar, pregunte y explican si estaba también Alfonso Piñeiro es porque ya desde las diez de la mañana gestionaba con Carro realizando cuestiones en otra consellería y que al llegar al Sergas y decir que él no entraba, desde la consellería no admitieron que se quedara fuera, “que las puertas están abiertas a todo el mundo,” y fue incluido en la reunión.

“Ahora entendemos por qué Leticia Santos no quiere ceder la presidencia de la Mesa Local da Sanidade a alguien que no sea político (que sería lo normal) para jugar con ventaja en cuanto a la representatividad y poder dar su mitin semanal”, dice el PP.

De las conclusiones de la reunión, creen que Santos contó a la prensa lo que quiso “y aquí viene la utilización política de la sanidad”. De la inclusión del PAC en el nuevo centro de salud, dicen que se trasladó que cuando se ponga en marcha el edificio se decidirá cómo y con las circunstancias del momento “nunca se dijo que no estará por mucho que le hayan saltado las alarmas a Santos”. Vuelven a recordar a la alcaldesa respecto al convenio al que alude para obligar a la consellería a que dote de PAC el nuevo centro de salud, que dice claramente “y ella lo firmó” que cuando el CIS esté operativo, alas urgencias desaparecerán definitivamente de Moaña: “En ese documento condena a Moaña”. Confirman que la alcaldesa afirmó en la reunión que apuesta por un CIS en la comarca, loq ue significa que Moaña se quede sin urgencias.

