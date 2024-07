Sanidade condiciona las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña a las “circunstancias”

La reunión entre el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que se celebró ayer en Santiago,y la Mesa Local da Sanidade de Moaña, liderada por la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), que acudió acompañada por dos miembros de la Plataforma da Sanidade Pública y que se amplió a los portavoces de los grupos municipales (BNG, PP y PSOE), dejó sobre el tapete que este municipio tiene cada vez más lejos poder recuperar las urgencias sanitarias, trasladadas a Cangas desde la pandemia, ya no sólo en la actual Casa do Mar, que se da por imposible, sino incluso verlas garantizadas en el nuevo centro de salud que se construye en Sisalde y que en el encuentro, la Xunta confirmó que llavaba cinco meses de retraso por problemas en la ejecución.

Había esperanzas con respecto a esta reunión, por la que Moaña esperaba desde la etapa del anterior conselleiro, pero Santos salió de ella con preocupación en lo tocante a las urgencias, a las que la consellería no aludió en su comunicado posterior y sólo señaló que había pedido a la alcaldesa su colaboración para impulsar el Centro Integral de Saúde (CIS) que se quiere construir en Cangas. Este centro provocará que definitivamente las urgencias de ambos municipios se concentren en Cangas, lo que significa la “muerte” de las urgencias de Moaña.

El conselleiro estuvo acompañado por los gerentes del Sergas y del área sanitaria de Vigo, José Ramón Parada y Javier Puente, respectivamente, y por parte de la Plataforma da Sanidade de Moaña, su portavoz Gabriel Ferral y Maruxa Boubeta, así como los portavoces Daniel Costas (BNG), Mario Pazos (PSOE) y Javier Carro y Alfonso Piñeiro (PP), algo que motivó el enfado de la alcaldesa cuando comprobó que la consellería permitía que el PP no acatara lo acordado al acudir con dos miembros en lugar de uno por grupo.

Tras el rifirafe, la reunión transcurrió con cordialidad, aunque con un debate escalonado según los temas. La alcaldesa agradeció la convocatoria después de que estuvieran esperando tanto tiempo desde la etapa del anterior conselleiro, expuso la problemática de la falta de urgencias, por la que llevan 135 semanas consecutivas de protestas, y que carecer de PAC conllevaba también a que no hubiera guardias de las farmacias y los vecinos tuvieran que acudir a Cangas, a veces hasta O Hío y Aldán. También pidió que se cubrieran las vacantes y bajas médicas, y reforzar las ambulancias aprovechando la licitación del nuevo servicio, así como el servicio de salud mental.

La alcaldesa de Moaña en el “rifirafe” con el conselleiro. / XOÁN ÁLVAREZ

Desde la consellería se comprometieron a estudiar el problema de las farmacias y el refuerzo de las ambulancias, tal y como señala Leticia Santos que en este sentido da “un voto de confianza” a Sanidade, pero insiste en su preocupación por las urgencias ya que lo que le trasladó el conselleiro, cuando preguntaron por las obras del nuevo centro de salud que se construye en Sisalde y cómo tenían previsto cubrir el PAC , les respondió “que no lo tenían y que dependerá de la situación, de las circunstancias del momento en cuanto a número de médicos”. Esta respuesta hizo saltar todas las alarmas. La alcaldesa le recordó que en este sentido no hay nada que estudiar, ya que el PAC está contemplado en el convenio firmado en su día entre la consellería y el Concello para la construcción del centro de salud, que el Concello había hecho mucho esfuerzo poniendo a disposición de Sanidade la parcela de Sisalde y que ahora le tocaba a la consellería cumplir con su parte:”Si el problema es que los médicos no quieren acudir a Moaña a un PAC de un sólo equipo, Sanidade deberá de organizar los recursos para prestar el servicio”.

"En la puerta de casa de los pacientes"

Caamaño señaló en la reunión que lo importante para él era dar un buen servicio médico, no que el servicio esté en la puerta de la casa de los pacientes, a lo que la alcaldesa recordó que había gente mayor sin posibilidad de coche o sin transporte público para ir a Cangas, que Sanidade se comprometió a valorar.

En su comunicado, la consellería indica que en un contexto generalizado de falta de médicos, el Sergas estaba organizando los recursos humanos disponibles de la forma más eficiente posible para garantizar la asistencia sanitaria al conjunto de la población y recordó a la Mesa da Sanidade de Moaña que la Xunta tiene el compromiso de construir el CIS de O Morrazo en Cangas, “o que permitirá dotar a comarca dun equipamento sanitario de referencia que se sitúe na vangarda asistencial”. Añade que el CIS permitirá centralizar en una zona próxima al límite entre ambos municipios -se eligió A Rúa- el servicio de urgencias con la dotación completa de personal. El conselleiro le pidió a la alcaldesa de Moaña su apoyo para impulsar este CIS que está “bloqueado” desde hace tiempo porque el Concello de Cangas no cede los terrenos para poder materializarlo. El nuevo edificio sanitario está recogido desde 2018 por el Sergas como prioritario en su informe “Estudio de Necesidades Sanitarias para Cangas y Moaña”, con una inversión de 6,8 millones de euros para esta obra.

Obras de construcción del centro de salud de Moaña en Sisalde. / Fdv

El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, manifiesta también su preocupación por el futuro del PAC de Moaña porque el conselleiro no lo garantiza, insiste en que Moaña tiene que tener urgencias y que esta pretensión no tiene nada que ver con la idea que trasladó el conselleiro de “no pedir poner un médico en la puerta de cada gallego”. Dice que es incomprensible que el PAC no esté de vuelta en Moaña cuatro años después y que desde la consellería se pida tiempo para analizar porque acaban de llegar: “Se olvidan que llevan gobernando la Xunta desde hace demasiado tiempo”.

Por su parte, desde el PP Javier Carro asegura que si acudieron dos fue porque Alfonso Piñeiro lo hizo como miembro de la Plataforma. Valora de forma positiva la reunión y le parece correcto lo que dijo el conselleiro de que antes de poner a funcionar el PAC se hablará, aunque confía en que Moaña dispondrá de PAC.

