Empapelado por una multa, metafórica y literalmente

Seguro que el conductor de este coche no vuelve a estacionar en este lugar. Aparcó en una plaza reservada para una farmacia, en el centro de Cangas, y donde el periodo máximo de estacionamiento es de 10 minutos. Un tiempo que superó de largo y con creces. Al regresar (si ya ha regresado) se encontró con la multa de la Policía Local y con el coche empapelado para que no se le olvide que ahí no se puede aparcar.

Llegan los socorristas a las playas de Cangas (no a todas) y se desploman las temperaturas

Pues va a ser que Cangas no es como aquella mítica serie de “Los vigilantes de la playa”. Aquí llegan los socorristas a las playas (aunque no a todas) y las temperaturas se desploman. Una vez hecha la broma, parece que estos días pasará por Galicia un frente que servirá para refrescar el ambiente tan caldeado y caluroso de esta semana. Por cierto, lo que no es una broma es la gestión del servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Cangas. Sinceramente es para llorar. Y no se puede decir que el gobierno sea un recién llegado, que ya llevan un año. Y el verano cae siempre en las mismas fechas.

Los que tengan frío, a calentarse con la Festa da Queimada do Hío

Si a alguien le entra el frío con esta bajada de temperaturas tiene un santo remedio: la Festa da Queimada de O Hío. Habrá actividades y música durante todo el día y la elaboración de la queimada comenzará a partir de las 22.30 horas. Así que es una buen plan para entrar en calor con este brebaje reconstituyente y la música de Pacha-Jam, París de Toya, Orquesta Neverloura y Tecor Societário.

