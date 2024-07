Sanidade admite que aún no tiene previsto cómo cubrir las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña

La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, Leticia Santos (BNG) salió de la reunión de esta mañana con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y gerentes del Sergas y del área sanitaria de Vigo, dando un "voto de confianza" con respecto a los compromisos de que se iba a estudiar que las farmacias hicieran guardia en el municipio y el refuerzo de las ambulancias, pero con preocupación porque el titular de Sanidad dejó en el aire que finalmente el nuevo centro de salud de Sisalde, que se está construyendo, vaya a incluir el Punto de Atención Continuada (PAC), es decir las urgencias, como se recoge en el convenio firmado en su momento por el Concello y Sanidade. "Dependerá de las circunstancias" en cuanto a número de médicos, asegura la alcaldesa que les trasladó Caamaño.

La reunión se celebró en las dependencias de la consellería en Santiago y acudieron, además de la alcaldesa como presidenta también de la Mesa Local da Sanidade, dos miembros de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral y Maruxa Boubeta; el concejal Daniel Costas, como portavoz del BNG; el responsable del PSOE, Mario Rodríguez; y por parte del PP, su líder Javier Carro y a mayores el edil Alfonso Piñeiro. La alcaldesa mostró su malestar de que el PP apareciera con dos personas cuando el comunicado de la consellería era que acudieran, a mayores de las dos personas acompañando a la regidora, los portavoces de los grupos políticos. Por eso que la reunión comenzó con una crítica de Leticia Santos hacia el conselleiro por permitir al PP que no acatara lo acordado, sin faltarle razón, aunque ello no impidió que el deseado encuentro transcurriera con normalidad. La alcaldesa agradeció a Caamaño que les recibiera, a los tres meses de ocupar su cargo, porque con su antecesor llevaban mucho tiempo esperando.

Santos les trasladó la situación que se vive Moaña, con las urgencias desplazadas a Cangas desde la pandemia y por las que realizan concentraciones semanales todos los domingos ante la Casa do Mar desde hace más de un año; con plazas vacantes de médicos o bajas sin cubrir y planteó el problema de que al no haber urgencias, tampoco hay guardias de las farmacias en el municipio, por lo que los vecinos tienen que buscarlas en Cangas y puede que les toque a mucha distancia en O Hío o Aldán; y también la necesidad del refuerzo de las ambulancias del 061 y que se incluya en la nueva licitación del servicio en la que se trabaja.

Un momento de la reunión de los representantes de Moaña y de Sanidade. / Xoán Álvarez

Preguntó sobre las obras de construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, de las que admitieron que llevan un retraso de cinco meses y cuando siguió el tema en cómo el Sergas tenía previsto incluir el PAC en el nuevo edificio, saltaron todas las alarmas. Leticia Santos asegura que les dijeron no tienen previsto todavía cómo hacer y que lo van a estudiar. Claro que la regidora les recordó que no era algo que había que estudiar, sino que está por convenio firmado con el Concello, y que es una obligación de la consellería. Santos asegura que el Concello hizo mucho esfuerzo entregando los terrenos y cumpliendo su parte y ahora la consellería tenía que cumplir la suya poniendo el PAC. Es cierto que los médicos no quieren acudir a un PAC en Moaña con un sólo equipo porque creen que no es prestar un buen servicio, pero Santos asegura que la consellería tiene que organizar los recursos para prestar las urgencias en Moaña. En esta defensa tuvo el apoyo del portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, mientras que los ediles del PP guardaron silencio, según la alcaldesa.