Una inesperada sorpresa para el presentador.

El escritor y periodista ejerció el lunes como presentador de su buen amigo, también periodista y escritor, Francisco Rodríguez, que presentaba el libro “Agapito García Atadell. El invierno del chequista”. Lo que no se esperaba Otero es que Francisco Rodríguez le tuviese guardada una gran sorpresa: el autor conservaba una ilustración caricaturizada que en su día realizó Xulio Formoso (fallecido en 2018) de Álvaro Otero. Y aprovechó el acto del lunes para que tanto tiempo después la obra llegase a su protagonista. Un maravilloso gesto.

Presentarse a edil

Está bien que haya asociaciones vecinales, son imprescindibles, pero no pueden sus miembros sustituir a los representantes de la corporación, que son los elegidos por el pueblo. Si, como es el caso, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñó, Esperanza Veiga, encuentra que no hay gobierno que haga bien las cosas en la grave materia de desbrozado, pues lo mejor es que ella dé un paso adelante y se presente a unas elecciones municipales. De esa manea, de esa única manera se entenderá que, de verdad, representa al pueblo. Lo fácil es criticar siempre, quedarse agazapado y saltar a la primera.

No a las banderas azules, son un cuento

La Banderas Azules. Quien les habla está convencido de que esta enseña no vale en absoluto para nada, que en absoluto sirve para atraer turistas que no hubiesen llegado a Cangas por la fama de sus playas que se transmite de boca en boca, de WhatsApp en WhatsAPP, de selfie en selfie. Otros concellos acabaron con ellas de un plumazo, así terminaron con el problema de los socorristas. Claro, me dirá ustedes que las playas necesitan socorristas, que no digo yo que no. Pues que los pague la Xunta de Galicia, que se quiere hace con competencia en el litoral, o Costas. No lo van a pagar todo los concellos.

