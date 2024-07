El gobierno y Gestión actuarán en 27 de las 113 incidencias de vertidos detectadas en Aldán-O Hío

El Concello de Cangas y la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, prestarán atención a un primer lote de 27 incidencias de las 113 identificadas por la Plataforma Augas Limpas de Aldán-O Hío, que están recogidas en el documento que fue presentado a los partidos políticos y población el pasado día 18 de junio. Es lo que se desprende de la reunión que tuvo lugar el miércoles, organizada por el grupo de gobierno, a la que asistieron responsables de la concesionaria y de la mencionada plataforma, que lidera el movimiento asociativo para sanear la ría.

Vertido en Aldán, sobre el río Orxas. | // FDV / Juan Calvo

Las citadas incidencias tienen que ver fundamentalmente con filtraciones de pluviales y fecales debido a escorrentías de calles y caminos, dudosas conexiones de las pluviales de edificios y vertidos de fecales a las playas desde viviendas (segundas residencias presuntamente ilegales). Las incidencias en las que se van a actuar tuvieron lugar 43 en Aldán: (Gandón 11), Espiñeira San Cibrán (12), Menduiña (8), O Piñeiro (12) y 70 en la parroquia de O Hío; Donón (6), Iglesario (15), Pinténs ()), Vilanova (31) y Vilariño (9)

El objetivo es actuar sobre estas incidencias antes del mes de noviembre, de hecho, la próxima semana, la concesionaria utilizará un robot-cámara para inspeccionar alguna de ellas. En este operativo participarán miembros de la Plataforma Augas Limpas Aldán-O Hío y de las asociaciones vecinales para localizar con rapidez los puntos que hay que revisar.

Las actuaciones más complejas serán las relacionadas con los vertidos a los arenales desde viviendas no conectadas al saneamiento. Se cuenta con que las personas propietarias de estas residencias (orgullosas y felices de vivir al pie del mar) reflexione sobre el incivismo que supone contaminar a esta hermosa ría y que hagan los arreglos, incluso antes de que comiencen las inspecciones.

La Plataforma Augas Limpas Aldán-O Hío mantiene ilusionada y escéptica a partes iguales. “Habrá que comprobar si, llegado el mes de noviembre, se cumplieron los pronósticos y se logró reducir significativamente la entrada de pluviales en el saneamiento de fecales".

En la reunión se habló también de la posibilidad de poner en marcha, coincidiendo con el curso escolar, marcha campa de concienciación ciudadana para toda la población de Cangas y prácticamente para escolares. La ciudadanía, en opinión de la Plataforma de Augas Limpas, tiene que entender que, por mucha tecnología y mejoras que se apliquen al saneamiento, un gesto tan insignificante como tirar una toallita por el inodoro, repetido por mil personas, se convierte en un grave problema. “Desterrar este gesto y otros, como evitar que el agua de los tejados vaya a fecales, tiene como consecuencia vivir en unas rías más limpias”.

La plataforma ponía al descubierto un dossier con menos incidencias de las previstas, con una media de 12 por aldea y que probablemente los técnicos descubrirán más. . Casi la mitad (56) corresponden a propuesta de inspección relacionadas con pluviales y fecales de viviendas particulares, sin coste económico para el Concello, pero si tiene que asumir responsabilidades a nivel de inspección.

Prácticamente, todas las viviendas que vierten fecales a ríos y playas son presumiblemente ilegales, están en zonas sin saneamiento público y dentro de los afección de Costas. De las 57 restantes, 25 son de competencia de las inspección de la UTE concesionaria del abastecimiento y saneamiento, 2 son de inspección del Concello, 37 son de Costas y Concello, mientras que hay 13 arreglos que son competencia de la UTE; 24 del Concello (la mitad limpiezas) una de la Diputación y otra de la Xunta (carreteras).

Una labor de concienciación para que cunda el ejemplo

La labor de Augas Limpas está generando una corriente de opinión que no se había logrado hasta ahora en las parroquias de O Hío y Aldán. La ciudadanía no solo está concienciar con mantener lmpia la ría Aldán-O Hio, sino también colabora a la hora de recoger datos y también en denunciar situaciones. Su informe, presentado el pasado día 20 de junio, es un documento de trabajo impagable, sobre el que el gobierno local y la concesionaria del ciclo del agua pueden comenzar a trabajar, de hecho lo están haciendo ya, como lo pone de manifiesto el compromiso adquirido en la reunión del miércoles. De hecho, desde Augas Limpas se hizo un llamamiento a las demás parroquias de Cangas a que tomen ejemplo, que es la mejor manera de luchar contra la contaminación de los rías y rías. De momento, los colectivos vecinales de Cangas, Coiro y Darbo no ofrecieron una respuesta al llamamiento. Augas Limpas ya dijo que está dispuesta a colaborar con las otras parroquias.

