Asambleas en Bueu y Beluso de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non

La Plataforma Eólicos no Morrazo Non organiza dos asambleas informativas en Bueu. La primera será hoy mismo, a las 21.00 horas, en el Centro Social do Mar. La segunda de las convocatorias será mañana en la Casa do Pobo de Beluso, también a partir de las 21.00 horas.

Las dos asambleas son abiertas a la ciudadanía para explicar la oposición al proyecto que promueve el Grupo Arena Power. La Mancomunidade de Montes do Morrazo, que forma parte de la plataforma, reunió esta misma semana a las alcaldías de la comarca de O Morrazo para mostrar el rechazo unánime a la construcción de este parque eólico. Tanto comuneros como responsables políticos aluden al impacto ambiental y a los daños que ocasinarñá sobre viales y manantiales de agua.