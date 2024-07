Cangas confirma que los socorristas empiezan el viernes, pero solo seis y con la lancha en el taller

Cangas empezará su servicio de Salvamento de playa este viernes, tal y como confirman la alcaldesa, Araceli Gestido, y la edil de Playas, Pilar Nogueira, si bien ésta última tiende más a asegurarlo para el sábado, pero sin margen de error para confirmar que sólo será en tres de las seis playas con bandera azul, por lo que la enseña de la Adeac sólo ondeará, por el momento, en las de Rodeira, Areabrava y Nerga.

Nogueira confirmaba ayer,aunque dando muestras de ciertas lagunas en la situación de contratación, que ya estaban contratados 6 socorristas, 3 auxiliares y un patrón, y que para completar la lista de hasta 10 socorristas y 2 patrones se abrió un segundo proceso de selección, que acaba el martes, al que están anotadas personas por lo que dice, está garantizado que en los próximos días se van a incorporar los 4 restantes y el patrón. Con respecto a la lancha de Salvamento, reconoce que sigue en reparación porque tenía la fibra en malas condiciones, pendiente de que le den más capas, pero la previsión es que esté operativa la próxima semana.

Lo cierto es que el servicio de Salvamento este año en Cangas hace aguas, motivo por el cual el municipio dejará de lucir las otras tres banderas azules en Areamilla, Liméns y Menduiña.

Y esta situación lleva lógicamente a la crítica por parte del PP que asegura que el tripartito “miente” y desatiende la seguridad de los arenales municipales de forma premeditada, con sólo 3 de las 38 playas con socorrismo.

Miente el tripartito, dice, cuando señala que no tiene fondos para contratar a socorristas cuando la realidad “é que existe crédito no Orzamento municipal do 2020, prorrogado e actualmente en vigor por importe de 87.000 euros para contratar persoal por tres meses e 11.000 euros para contratar patróns”. También dicen que el gobierno habla de que no se pueden hacer contratos laborales y el pasado 28 de junio publicó en la web del Concelllo un anuncio en donde dan 5 días de plazo para presentar solicitudes para incorporarse como socorristas al servicio municipal de Salvamento, mediante contratos directos como personal laboral. Respecto a lo que alega el gobierno de que no reciben ayudas de otras administraciones, el PP les recuerda que desde el 1 de junio tienen a su disposición solicitar ayudas de la Xunta para socorristas.

Desde el PP consideran que es muy difícil encontrar a socorristas cuando empiezas a llamarlos el 25 de junio “mentras vendían que o servizo estaría operativo o 1 de xullo. Esa é a improvisación coa que fan todo”. Visitando concellos del entorno, de diversa ideología, “un constata que unha vez máis Cangas é a excepción e para mal”. Insisten en la inútil gestión del gobierno encabezado por Araceli Gestido.

Bueu iza hoy la bandera azul del astillero de Banda do Río

Bueu organiza hoy un acto simbólico para izar las banderas azules en sus centros de interpretación. El lugar escogido es el astillero de Banda do Río, que este verano estrena este distintivo. La enseña también estará en Centro do Litoral de Agrelo y en el Aula da Natureza de Cabo Udra. El izado en las playas de Area de Bon, Banda do Río, Lagos, Lapamán y Portomaior está previsto de cara al fin de semana, con la puesta en marcha del servicio de socorrismo y salvamento. La Concellería de Turismo de Bueu, Silvia Carballo, aprovechará el acto de hoy para presentar las rutas turísticas y patrimoniales del plan “Ardora”, que financia el GALP Ría de Pontevedra. Esas rutas abarcarán la relación de Bueu con el mar a través de la pesca de bajura, la lonja, la plaza de abastos, el astillero tradicional de Banda do Río y el patrimonio ambiental de Cabo Udra.

