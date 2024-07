Una arribada al amanecer

Este enorme crucero llegaba ayer por la mañana a Vigo. La verdad es que debe ser bonito navegar de noche, dormir mecido por las olas del mar y despertarse y disfrutar de la mejor vista posible... ¡la costa de O Morrazo!

Las sorpresas que depara el acceso a los expedientes del Concello de Bueu

No sabemos muy bien de que se queja el concejal del PP de Bueu Daniel Chapela. El lunes presenta una queja a la Valedora do Pobo por el ocultismo del gobierno local para darle acceso a expedientes municipales y ese mismo día, en el turno de ruegos y preguntas del pleno, va y suelta que una vez se encontró con fotos personales del “súper concejal” Xosé Leal. ¡Ojo! Fotos relativas a sus vacaciones, nada de imágenes subidas de tono. En todo caso, más que ocultismo parece exhibicionismo. No quedó muy claro si estaban en un ordenador municipal o si fue una descarga accidental por culpa de la famosa “nube” del ciberespacio. En todo caso parece que Félix Juncal recordó que el Concello pone a disposición de cada grupo político una tablet para evitar este tipo de sorpresas o destapes.

