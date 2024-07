El pleno de Bueu cierra filas para la dotación de aceras en A Roza y la musealización del faro de Ons

El pleno de Bueu refrendó en su sesión de julio su apoyo unánime a dos iniciativas vecinales: la inclusión de aceras en el proyecto para mejora de la carretera provincial de A Roza (en Beluso) y para la musealización del faro de la isla de Ons. Ambos asuntos llegaban al plenario por fuera de los cauces ordinarios de los partidos políticos y los tres grupos con representación municipal –BNG, PP y PSOE– mostraron su respaldo a las dos mociones.

La propuesta sobre las aceras de A Roza volvía a pleno después de la polémica generada en junio, cuando tuvo que ser retirada del orden del día por las protestas vecinales. Los vecinos presentes entonces mostraron su malestar porque la redacción no atendía fielmente a sus demandas. “Los gritos de la sesión anterior eran de desesperación porque se iba a aprobar algo injusto y sin contar con nosotros”, argumentaba en esta ocasión José Antonio Torres.

La nueva redacción consensuada en la junta de portavoces en la que también estuvieron representantes vecinales recoge de manera expresa la petición a la Diputación de que el proyecto para la mejora de la EP-1306 incluya la construcción de aceras, tal como se recogía en una moción aprobada en octubre de 2009. “Estaremos vigilantes para que este acuerdo plenario se cumpla”, aseguró José Antonio Torres.

Un momento del pleno de Bueu celebrado esta semana. / T.G.

El pleno de esta semana también abordó la petición formulada por los colectivos Anduxía, Os Galos y Liboreiro para la musealización del faro de la isla de Ons. En su nombre intervino Jesús Framil, de Anduxía, que defendió que se trata de un “bien patrimonial y de una gran riqueza cultural que conviene preservar”. Por ello argumenta que “ante el riesgo de que se dedique a un uso privado creemos que nos debemos anticipar pues es necesario que sea un sitio público y un referente de nuestra historia náutica”. El faro de la isla de Ons, en Cucorno, está automatizado desde el año pasado tras una inversión de más de 200.000 euros por parte de la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra. La moción contó con el voto a favor de todos los grupos políticos de la corporación.

La unanimidad se rompió a continuación a la hora de aprobar el estudio de detalle de la urbanización del centro de Beluso, conocida como POL-12. El documento llegaba con los informes favorables de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Dirección Xeral de Patrimonio y Diputación. La concejala del PP María Blanco explicó que su formación mantiene dudas con respecto a esta propuesta y concluyó que “no podemos apoyar esta propuesta sin saber qué se pretende, no estamos en contra del desarrollo urbanístico pero no le daremos un cheque en blanco al gobierno”. Al final el estudio de detalle salió adelante con los votos del bipartito BNG-PSOE, mientras que el PP se abstuvo. Pero no al completo porque Daniel Chapela decidió votar en contra.

Los populares presentaban una moción en la que exigían al gobierno local que actúe ante Costas del Estado de igual manera que lo hace ante la Xunta y que le reclame que se haga cargo de los costes de manteniumiento del paseo de Agrelo-Portomaior. El portavoz del BNG, Xosé Leal, argumentó el voto en contra manifestando que la “actitud de Costas y Portos es diametralmente opuesta porque Portos solo tiene un afán recaudatorio” y Celso Dopazo (PSOE) manifestó que “por lo que está en terreno de Costas no tenemos que paga mientras que a Portos hay que pagarle hasta por cortar una calle en verano”. La moción se debatió justo el mismo día que el Concello concluía los trabajos para asegurar el paseo de Agrelo, unas obras que se ejecutaron “ante la desidia y apatía” de Costas.

Tampoco hubo unanimidad en la moción sobre la propuesta del sindicato CIG para la campaña “Stop precariedade, traballo digno”, que salió adelante únicamente con los votos de BNG y PSOE.

El pleno sí que aprobó por unanimidad la prórroga de la segunda anualidad del contrato del servicio de gestión tributaria y recaudatoria, que está adjudicado a la empresa GTT.