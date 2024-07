Cinco días de fiestas y fuegos desde el mar para la patrona de Bueu

Cinco días de fiesta, una variada oferta lúdica y cultural, alfombras florales, verbenas, la tradicional procesión marítima y como novedad un espectáculo pirotécnico desde el mar. Es parte de la programación de las Festas do Carme de Bueu, que se presentó ayer por parte de la Concellería de Cultura, Cofradía de Bueu, Asociación Bueu en Festas y una amplia representación de colectivos del municipio. “Una programación para seguir reivindicando la tradición marinera de nuestra villa”, destacaba la concejala Carmen García.

Las actividades comenzarán en el corazón marinero de Bueu, con una serie de talleres artísticos de temática marinera que impartirá el artista Tino Resille en el antiguo astillero de Banda do Río entre el 10 y 12 de julio, de 11.00 a 13.00 horas.

La programación festiva como tal arrancará el sábado 13, con la celebración de la XIII Travesía a Nado pola Rexeneración de Pescadoira, que organizan Corredoiras y el propio Concello. Los nadadores podrán salir desde Ancoradouro, Mourisca o el puerto de Beluso. Ese mismo día a las 20.00 horas la Coral Polifónica de Bueu organiza el XV Concerto O Son do Mar, que esta ocasión estará dedicado al marinero jubilado Francisco López Pousa y que será en el Centro Social do Mar. A las 20.30 horas se inaugurará en la sala de exposiciones Domínguez Búa la muestra fotográfica “Orgullosos do noso”, del fotógrafo Salvador Santos “Charri”, y que es un homenaje a los deportistas de Bueu.

Este año los conciertos y verbenas nocturnas serán en la explanada del Centro Social do Mar, mirando al puerto y mar de Bueu. El sábado estarán The Skarnivals, que recientemente anunciaron un parón en su trayectoria como grupo. El domingo 14 habrá una verbena con la orquesta Furia Joven y el lunes 15 se presentará la revista Nova Ardentía de Culturmar (a las 12.00 horas en el astillero de Banda do Río) y la verbena nocturna contará con la Orquesta Fuego.

El martes 16 será el día grande de las fiestas de la Virgen del Carmen. A las 10.30 horas habrá un pasacalles con la Banda de Música Cultural de Barro y a las 12.00 horas se celebra una misa solemne en la iglesia parroquial de San Martiño, cantada por el Coro de Cela-Lestonnac. En el entorno del atrio se confeccionará una alfombra floral en la que el Colectivo Independiente de Alfombristas de Bueu estará acompañado por alfombristas de Castropol, un trabajo conjunto con el que se quiere simbolizar la unión entre dos pueblos marineros.

Al concluir la figura de la Virgen del Carmen se trasladará en procesión hasta la lonja de Bueu, donde a las 18.00 horas se celebrará la tradicional misa de campaña. En el entorno de la lonja también habrá alfombras florales realizadas por la Asociación Cunchas e Flores junto a alfombristas de Rianxo, A Estrada, Ames y Ponteareas. La salida de la procesión marítima estará precedida de una actuación de baile a cargo de Peis d’Hos.

La patrona de los marineros embarcará en el bateeiro “Mar de Bon” junto a la Banda de Música Artística de Bueu. El recorrido será el de costumbre, con una ofrenda floral a la altura de Pedra Branca (en Beluso). El patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, aprovechó para hacer un llamamiento “a la cordura y sensatez” durante esta marcha marítima. “Es el momento más emotivo y especial para la gente del mar, pero también el de más riesgo y sensible a accidentes”, advierte.

La verbena con Platinum comenzará a las 22.00 horas y constará de dos pases porque a medianoche se interrumpirá para el espectáculo de fuegos artificiales. “Este año será diferente: queremos que se puedan ver desde toda la playa de Banda do Río y los fuegos se lanzarán desde el mar”, anuncia Carmen García.

Las fiestas concluirán el miércoles 17 con la celebración de la Virgen de los Dolores. A las 10.30 horas la charanga Fanfarria Furruxa realizará un pasacalles, a las 12.00 horas la librería Abrente organiza un cuentacuentos alrededor del mar y también a las 12.00 horas será la misa solemne, esta vez cantada por la Coral Marusía. El cierre será por la noche con una verbena con el grupo Galia.

Las atracciones de fiesta este año se emplazarán en el aparcamiento de As Lagoas y todos los días habrá una hora sin música ni ruidos.