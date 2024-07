El atropello de una anciana vuelve a poner al desubierto la necesidad de otra ambulancia

Volvió a haber concentración delante del Centro de Salud de Cangas para reivindicar mejoras en la sanidad pública. Y mientras la misma se desarrollaba con normalidad en la zona donde se reciben las urgencias, una anciana de 90 años de edad era atropellada por un vehículo cuando salía del aparcamiento de Rodeira. Fue un golpe leve, según los testigos y la propia Policía Local, que se produjo en el paso de cebra que hay en las inmediaciones. La mujer acababa de estar en el puesto donde se compra sandías y melones. Tras las gestiones oportunas de Policía Local y del Grupo Municipal de Emergencias se pudo comprobar que la ambulancia del 061 iba a tardar en llegar, así que unos familiares que estaban en el punto acordaron que la llevarían ellos hasta el Centro de Salud de Cangas. Este accidente sirvió para poner de manifiesto que la necesidad de esta tercera ambulancia para O Morrazo es real, como se pudo comprobar ayer.

A Voz de Sanidade de Cangas reparó en la concentración de ayer en un comunicado que aparece en el portal de la sala de comunicación del Sergas con el titular: “O Servicio Galego de Saúde defende a eficiencia da organización para garantir a mellor atención de urxencias aos veciños de O Morrazo”. Afirma que a Voz de Sanidade de Cangas que el comunicado hace referencia a la intervención del gerente del Servicio Galego de Saúde, José Ramón Prada, en la Comisión 5ª da Sanidade del Parlamento de Galicia, donde afirma que los vecinos de O Morrazo reciben una buena atención en el PAC de Cangas, después de un análisis de la situación dieron con la fórmula más eficiente de atención sobre la base de la evidencia científica. “Para o xerente do Sergas, o Morrazo non necesita un reforzo de ambulancias, xa temos catro (Cangas, Moaña, Bueu e Marín). Remata o comunicado decido que o problema que ten Cangas é que que o Concello no entrega os terrenos para construir o Centro Integral de Saúde (CIS). Dende a Voz da Sanidade queremos facer pública o nos rexeitamento a ditas afirmacións do xerente do Sergas pois manifestan un desprezo aos problemas sanitarios da veciñanza de Cangas, que leva máis de 6 meses con concentracións denunciando as carencia sanitarias de Cangas: pediatría e fisioterapia pola tarde ampliar o espazo e os recursos en saúde mental, cobertura das ausencias dos profesionais,o reforzo dunha terceira ambulancia de soporte vital avanzado. . A veciñanza de O Hío que con concentracións máis dun ano para que poidan ser atendidos no seu consultorio e non ter que desprazarse a Aldán”

El colectivo convocante de la concentración habitual de los martes asegura que el acto de ayer fue, sobre todo, para mostrar el rechazo del Plan de Cobertura do Verán de la Consellería de Sanidade, ya que este verano, considera, se van a padecer mayores recorte en la sanidad pública en Galicia, con numerosos cierres de centros de salud, sobre todo en la zona rural, cierre de consultas pediátricas y cierre de un gran número de camas hospitalarias. “Por todo isto, a población imos a vivir un aumento na lista de agarda para as consultas, un retraso dos diagnósticos e, como consecuencia, un empeoramento da saúde da poboación”. Asegura la Voz da Sanidade que a todo esto, la Consellería de Sanidade le llama reorganización de los servicios para garantizar una asistencia sanitaria eficaz, e fai días presenta un Plan de Cobertura do Verán propoñendo contratacóns de Mir de 4º curso, contracións de médicos de calquera área sanitaria ou de outras comunidades e reforzar con persoal do 061 en centros donde non haxa ningún persoal”, manifiesta el colectivo.

