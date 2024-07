Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

El gobierno de Cangas recurre a la expropiación para eliminar el embudo de Longán

Lo había advertido el gobierno local de Cangas, si no se llegaba a un acuerdo con la propiedad del terreno que impide la ampliación de la calle Longán el paso siguiente sería la expropiación. Ayer, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) ordenó iniciar expediente para la expropiación de los citados terrenos. Entre los objetivos está ensanchar la vía, al mismo tiempo que se va a asfaltar. De hecho, la mejora del firme se incluye dentro de plan de asfaltos del Concello de Cangas. En esta situación pretende basarse el expediente de expropiación que se pretende iniciar, además que mencionar que se trata de una vía muy transitada que se utiliza como circunvalación y por la que se desvían a los vehículos durante las fiestas o cuando hay conflictos de tráfico en el centro urbano. La regidora local considera que es ahora, cuando se va asfaltar la calle, cuando se debe iniciar el expediente de expropiación, aunque no son siempre rápidos estos procesos , de los que se está después siempre pendiente del justriprecio. El de la calle Longán es uno de los dos embudos que tiene el tráfico de Cangas. El otro es que se encuentra en el cruce de la calle San José con la avenida de Galicia, justo donde se entronca con el vial que viene del aparcamiento municipal de la Unidad de Actuación Número 5. Aquí, el anterior gobierno había llegado a un acuerdo con los propietarios, pero que fue invalidado porque esos terrenos están dentro de la Unidad de Actuación Número 5, por lo que no era posible una negociación a nivel individual, pero sí que se pretende negociar con los promotores de Aliseda la eliminación de este embudo, que en verano se convierte en la gran vía en hora punta, con discusiones entre automovilistas y con la presencia de la Policía Local.