Santos exige al nuevo gerente del Sergas que devuelva el PAC de Cangas a Moaña

La presidenta de la Mesa Local dda Sanidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, volvió a ponerse ayer al frente de la concentración de la sanidad para exigir el regreso de las urgencias cumpliendo 135 semanas consecutivas de protestas. Santos hizo hincapié en la última respuesta del nuevo gerente del Sergas, José Ramón Parada, en el Parlamento, que opinaba que las urgencias de Moaña estaban mejor en Cangas, “pero él puede opinar lo que quiera, la gente de Moaña sabe lo que le supone ir al PAC de Cangas, menos nivel de servicio, más tiempo desplazamiento y que las farmacias de guardia las tengamos perdidas por Moaña”. Por eso exige la devolución inmediata del PAC a Moaña.

También se refirió a los reajustes que por las vacaciones de verano están haciendo con el personal médico e el centro de salud, para decir que Moaña siempre está de vacaciones porque no se cubren vacantes ni bajas: “Vivimos todo el año y no tenemos el nivel de servicio que merecemos”, dijo Leticia Santos, para insistir también en la necesidad de refuerzo de las ambulancias ahora que se va a licitar de nuevo el servicio y pidió que se cumplan los compromisos con los trabajadores, tras la intervención de Ambulancias do Atlántico y la entrada de una nueva empresa, para pagar los atrasos y las vacaciones remuneradas.

Santos estuvo acompañada por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, que anunció que el jueves estarán representantes de SOS Galicia para impartir una charla en el salón de plenos, a las 20:00 horas.